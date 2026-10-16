US School Shooting: अमेरिकेत प्राथमिक शाळेत गोळीबाराचा थरार; तीन चिमुरड्यांसह चार जणांचा मृत्यू

Oregon: अमेरिकेतील ओरेगॉन राज्यातील एका प्राथमिक शाळेत माथेफिरूने केलेल्या गोळीबारात तीन विद्यार्थ्यांसह एका शिक्षकाचा मृत्यू झाल्या. ओरेगॉन राज्यातील बेंड शहरात सिल्व्हर रेल प्राथमिक शाळेत गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) ही घटना घडली. या गोळीबारात तीन विद्यार्थी आणि एका शिक्षकाचा मृत्यू झाला असून, या घटनेत अन्य एक विद्यार्थी आणि शिक्षक गंभीर जखमी झाले आहेत. गोळीबार करणारा १६ वर्षीय संशयितही मृतावस्थेत आढळला. एका स्थानिक नागरिकाने त्याचा सामना करत त्याच्यावर गोळी झाडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..US Work Permit Rules: ट्रम्प यांचा भारतीयांना मोठा झटका! वर्क परमिट संपल्यावर नोकरी जाणार?.शाळेत घुसून गोळीबारपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित हल्लेखोराने शाळेच्या बंद दरवाजांमधून गोळीबार करत आत प्रवेश केला. त्यानंतर त्याने शाळेच्या परिसरात अंधाधूंद गोळीबार केला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, पोलिस पोहोचण्यापूर्वीच एका स्थानिक नागरिकाने संशयिताचा पाठलाग करून त्याला रोखले. या घटनेत संशयिताचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले..America Ganeshotsav : परदेशातही कोल्हापूरची माती, अन् बाप्पाची भक्ती; बॉस्टनमध्ये मित्रांनी घडवला अनोखा गणेशोत्सव.बेंड शहराचे पोलिस प्रमुख माइक क्रांत्झ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत्यू झालेल्या तीन विद्यार्थ्यांचे वय पाच, आठ आणि ११ वर्षे होते. जखमी झालेल्या सात वर्षांच्या विद्यार्थ्याला आणि ५४ वर्षीय शिक्षकाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले. .हल्ल्यामागचे कारण अद्याप अस्पष्टगोळीबार करणारा माथेफिरू हा १६ वर्षांचा असून, तो बेंड शहरातील रहिवासी होता. मात्र, त्याचा शाळेशी काही संबंध होता का, तो या शाळेत शिकत होता का किंवा त्याने हा हल्ला का केला, याबाबत पोलिसांना अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. .या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. पालकांना त्यांच्या मुलांशी पुन्हा भेटता यावे, यासाठी जवळच्या चर्चमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्ह्यातील ३२ शाळांचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले. .ओरेगॉन राज्याच्या गव्हर्नर टीना कोटेक यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांना आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांना मदत करणाऱ्यांचे, तसेच हल्लेखोराला रोखण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या नागरिकाचे त्यांनी कौतुक केले. अमेरिकेतील शाळांमधील सुरक्षेचा प्रश्न या घटनेमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.