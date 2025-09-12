Nepal Violence: नेपाळमधील तुरुंगात तीन कैद्यांचा मृत्यू; सुरक्षा दलांसोबत संघर्ष, १५ हजारांपेक्षा जास्त कैद्यांचे पलायन

काठमांडू : नेपाळमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन सुरू झाल्यापासून दोन डझनांहून अधिक तुरुंगांमधून १५ हजारांपेक्षा जास्त कैद्यांनी पलायन केले आहे. गुरुवारी एका तुरुंगात प्रशासन आणि कैद्यांमध्ये झालेल्या संघर्षामध्ये तीन कैद्यांचा मृत्यू झाला. नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर आतापर्यंत तुरुंग प्रशासनासोबत झालेल्या संघर्षात आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. .दरम्यान, भारत-नेपाळ सीमेजवळील बैरगनिया तपास केंद्राजवळ भारताच्या निमलष्करी दलाने १३ कैद्यांना अटक केली आहे. हे कैदी नेपाळच्या रौतहट जिल्ह्यातील गौर तुरुंगातून पलायन करून भारत-नेपाळ दक्षिण सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करीत होते. योग्य प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर या कैद्यांचे नेपाळ पोलिसांकडे हस्तांतरण केले जाईल, असे निमलष्करी दलाकडून सांगण्यात आले..तुरुंगात काय घडले?पोलिसांच्या माहितीनुसार, मधेश प्रांतातील रामेछाप जिल्हा तुरुंगात गुरुवारी सकाळी कैदी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकीत तीन कैदी ठार झाले, तर १३ जण जखमी झाले. गॅस सिलिंडरचा स्फोट करून तुरुंगातून सुटू पाहणाऱ्या कैद्यांवर सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला. या घटनेत तीन कैद्यांचा मृत्यू झाला, असे सांगण्यात आले.जखमींना रामेछाप जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. मंगळवारी हिंसा सुरू झाल्यापासून दोन डझनांहून अधिक तुरुंगांमध्ये चकमकी आणि आगीचे हल्ले आणि दंगली झाल्या असून, मोठ्या प्रमाणावर कैदी पलायन करत आहेत. याबाबतचे वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिले आहे..तुरुंगातील संघर्षांच्या घटनांनंतर, नेपाळ सरकारने देशभरात नेपाळ सेना, सशस्त्र पोलिस दल तैनात केले आहे. तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि पलायन केलेल्या कैद्यांना पुन्हा अटक करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. ‘‘आम्ही सर्व उपलब्ध संसाधने वापरून कैद्यांना लवकरात लवकर अटक करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत,’’ असे तुरुंग व्यवस्थापन विभागाचे महासंचालक लीलाप्रसाद शर्मा यांनी सांगितले..विदेशातील कैद्यांचा समावेशगंडकी प्रांतातील कास्की जिल्हा तुरुंगातून पलायन करणाऱ्या ७७३ कैद्यांमध्ये १३ भारतीय कैदी आणि अन्य देशातील चार जण आहेत, असे तुरुंग अधिकारी राजेंद्र शर्मा यांनी नोंदवले..Nepal Violence: पर्यटकांच्या माघारीसाठी प्रयत्न; नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी विविध राज्यांच्या हालचाली.आंदोलकांनी उघडले तुरुंगनेपाळमधील सरकारविरोधी हिंसक आंदोलनांमुळे तुरुंगांत अराजक माजले. या आंदोलनांदरम्यान, तरुण आंदोलकांनी तुरुंगांवर हल्ले चढवून इमारतींना आग लावली आणि तुरुंगाचे दरवाजे उघडले.देशभरातील २५ पेक्षा अधिक तुरुंगांतून १५ हजारांहून अधिक कैद्यांनी पलायन केले आहे, अशी माहिती ‘द काठमांडू पोस्ट’ने पोलिस स्रोतांच्या आधारे नोंदवली आहे. मंगळवारी रात्री, पश्चिम नेपाळमधील बाँके जिल्ह्यातील नौबस्ता किशोर सुधारगृहात कैद्यांनी सुरक्षारक्षकांनी शस्त्रे जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. यात पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यामध्ये पाच कैदी ठार झाले असून, चार जण जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.