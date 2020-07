कोरोना लस संशोधनात चिंपांझीची मदत; जाणून घ्या लस कशी काम करणार

नवी दिल्ली - कोरोनाला रोखण्यासाठी वॅक्सिनच्या संशोधनाला यश आल्याचा दावा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी केला आहे. यामुळे कोरोनाच्या या संकटात आता एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. जगभरात कोरोनामुळे आतापर्यंत 6 लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक देशांमध्ये कोरोनावर वॅक्सिनसाठी संशोधन केलं जात आहे. यात ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या वॅक्सिन चाचणीबाबत महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे. कोरोना वॅक्सिनची मानवी चाचणी सुरक्षित असल्याचा दावा संशोधकांनी केला आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी आवश्यक इम्युन सिस्टिम तयार करण्याचं काम या वॅक्सिनमुळे होते.

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने तयार केलेल्या कोरोना वॅक्सिनची मानवी चाचणी आणि त्याचे परीक्षण केल्यानंतर अशी गोष्ट समोर आली की, यामुळे कोणतेही दुष्परिणाम झाले नाहीत. वॅक्सिन सुरक्षित असून इम्युन सिस्टिमला ट्रेन करते. कोरोनावर वॅक्सिनच्या चाचणीसाठी 1077 लोकांनी सहभाग घेतला होता. त्यांना वॅक्सिनचा डोस दिल्यानंतर त्यांच्यात होणाऱ्या बदलांचे आणि परिणामांचे परीक्षण करण्यात आले.

The phase 1/2 Oxford COVID-19 vaccine trial is now published. The vaccine is safe, well-tolerated, and immunogenic. Congratulations to Pedro Folegatti and colleagues. These results are extremely encouraging. https://t.co/oQp2eoZYIg

— richard horton (@richardhorton1) July 20, 2020