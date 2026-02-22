पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर एअरस्ट्राइक, दहशतवादी तळांवर केले हल्ले; TTPचे अनेकजण ठार

Pakistan Airstrike on Afghanistan अफगाणिस्तानच्या सीमेवर पाकिस्तानकडून हवाई हल्ले करण्यात आलेत. पाकिस्तानने दहशतवादी तळांना टार्गेट करत हल्ले केले असून यात तहरीक ए तालिबानच्या अनेक दहशतवाद्यांचा मृत्यू झाला असल्याचं समोर आलंय. पाकिस्तानने रविवारी पहाटे अफगाणिस्तानच्या सीमेवर एअरस्ट्राइक केला. याचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..पाकिस्तानच्या खैबर बख्तूनख्वामें इथं शनिवारी आत्मघाती हल्ला झाला होता. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल एअरस्ट्राक केला. शनिवारी झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात दोन सुरक्षारक्षकांचा मृत्यू झाला होता. खैबर पख्तूनख्वा इथल्या बन्नू जिल्ह्यात यानंतर कारवाई करण्यात आली. त्यात फितना अल ख्वारिजच्या पाच जणांचा मृत्यू झाला अशी माहिती पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय..पाकिस्तानने बंदी घातलेल्या तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानसाठी संघटनेकडून फितना अल ख्वारिज नावाचा वापर केला जातो. आत्मघाती हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कराला आत्मघाती हल्लेखारांसह अनेक दहशतवादी अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीनंतर दहशतवाद्यांविरोधात मोहिम उघडली होती. या मोहिमेदरम्यान दहशतवाद्यांकडून सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावरही हल्ला केला गेला होता..ट्रम्प यांच्याकडून आयातशुल्कात २४ तासात दोनदा वाढ; आधी १० टक्के, आता आणखी ५ टक्के वाढवले.दहशतवाद्यांकडून स्फोटकं भरलेलं वाहन सुरक्षा दलाच्या ताफ्यात घुसवलं गेलं. यानंतर झालेल्या स्फोटात लेफ्टनंट कर्नल शहजादा गुल फराज आणि सैनिक करामत शाह यांचा मृत्यू झाला. काही दिवसांपूर्वी हले मलांगीतील एका मदरशात स्फोट झाला होता. यामुळे इमारतीचं नुकसान झालं होतं. सुदैवाने कोणती जिवीतहानी झाली नव्हती..पाकिस्तानने याआधीही अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागात एअरस्ट्राइक केला आहे. यानंतर पाकिस्तानचे तालिबानशी तणाव वाढला आहे. सीमावर्ती भागात गोळीबाराच्या घटनांमुळे युद्धजन्य स्थितीही निर्माण झाली आहे. आता पुन्हा पाकिस्तानने एअऱस्ट्राइक केल्यानं दोन देशातील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.