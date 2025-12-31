सख्खे भाऊ, सख्खे व्याही! पाकच्या लष्करप्रमुखांनी लेकीचं लग्न भावाच्या मुलाशी लावून दिलं, लष्कराच्या मुख्यालयात लग्नसोहळा

पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख आसिम मुनीर यांच्या तिसऱ्या मुलीचं लग्न लष्कराच्या मुख्यालयात पार पडलंय. २६ डिसेंबरला हा लग्नसोहळा झाला. यावेळी राष्ट्रपती आसिफ अली जरदारी, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यासह बडे नेते आणि उद्योगपती हजर होते. आसिम मुनीर यांची तिसरी मुलगी महनूर हिचं लग्न मुनीर यांच्या सख्ख्य़ा भावाच्या मुलाशीच झालंय..महनूरच्या पतीचं नाव अब्दुल रहमान असं आहे. तो लष्कर प्रमुख मुनीर यांचा सख्खा भाऊ कासिम मुनीर यांचा मुलगा आहे. अब्दुल रहमानसुद्धा पाकिस्तानी लष्करात कार्यरत होता. तो कॅप्टन म्हणून तैनात होता. सध्या तो पाकिस्तानच्या प्रशासकीय सेवेत असून सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव कोट्यातून तो प्रशासकीय सेवेत दाखल झालाय..बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांचं निधन, उपचाराला परदेशात नेण्यासाठी विमान पोहोचलं पण....महनूर आणि अब्दुल यांच्या लग्नसोहळ्याला ४०० पाहुणे बोलावण्यात आले होते. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर लग्नाची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली होती. अद्याप कोणतेही फोटो समोर आलेले नाहीत. मुनीर यांच्या चार मुलींपैकी महनूर चौथी मुलगी आहे. लष्कराच्या मुख्यालयाच्या परिसरात मुनीर यांचं निवासस्थान असून तिथंच हा लग्नसोहळा पार पडला..मुनीर यांच्या मुलीचा हा लग्नसोहळा अत्यंत खासगी ठेवण्यात आला होता. लग्नात पाकिस्तानमधील दिग्गज नेते आणि लष्करातील बडे अधिकारी उपस्थित होते. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासह उपपंतप्रधान इशाक डार हेसुद्धा होते. आयएसआय प्रमुखांसह लष्करातील अधिकारी आणि निवृत्त जनरलसुद्धा या लग्नसोहळ्यात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.