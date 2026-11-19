पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादर जिल्ह्यात प्रवासी बस आणि एलपीजी (LPG) गॅस टँकर यांच्यात समोरासमोर भीषण धडक होऊन दोन्ही वाहनांनी पेट घेतला. गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर २०२६) सकाळी १०:३० वाजेच्या सुमारास मकरान कोस्टल महामार्गावर (N-10) ही दुर्घटना घडली. या आगीत १० जणांचा होरपळून मृत्यू झाला असून २७ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत..४० हून अधिक प्रवाशांनी भरलेली बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी तुरबतहून कराचीकडे जाणारी खासगी प्रवासी बस आणि कराचीहून ग्वादरजवळील इराण-गाबद सीमेकडे जाणारा एलपीजी गॅस टँकर ओरमारा भागातील बसोल चौकीजवळ एकमेकांना धडकले. धडक इतकी जोरदार होती की क्षणात दोन्ही वाहनांना भीषण आग लागली आणि आकाशात धुराचे लोट पसरले. .Nashik Bird Election 2026 : नाशिकच्या सिंहासनावर कोण बसलं; कावळा की गिधाड? चुरशीच्या मतदानानंतर अखेर निकाल समोर!.त्यावेळी बसमध्ये महिला व लहान मुलांसह ४० पेक्षा जास्त प्रवासी होते. आगीमुळे अनेक प्रवासी बसमध्येच अडकून पडले. ओरमाराचे डीएसपी नबी बख्श रुंझा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बसमधून ८ तर गॅस टँकरमधून २ असे एकूण १० जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे..Ajay-Atul Bandhu Song : पडद्यावर दोन सख्खे भाऊ, अन् आवाजही सख्ख्या भावांचाच! 'बंधू' चित्रपटात अजय-अतुलच्या सुरेल गीताने जिंकली रसिकांची मने.जखमींना नौदलाच्या रुग्णालयात हलवले; अनेक तास वाहतूक ठप्प घटनेची माहिती मिळताच पाकिस्तान लष्कर, पोलीस, मकरान कोस्टल हायवे पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत संयुक्तपणे आग विझवून बचावकार्य राबवले. मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजलेल्या २७ जखमींना उपचारासाठी ओरमारा येथील पाकिस्तान नौदलाच्या रुग्णालयात (Pakistan Navy Hospital) आणि जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे. .या अपघातामुळे मकरान कोस्टल महामार्गावरील वाहतूक काही तास पूर्णपणे ठप्प झाली होती, ज्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. सध्या वाहतूक सुरळीत करण्यात आली असून, ओव्हरटेकिंग किंवा चुकीच्या दिशेने वाहन चालवल्यामुळे हा अपघात झाला का, याचा तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.