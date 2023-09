नवी दिल्ली : क्रिकेट सामन्यासाठी भारताच्या पुरुष आणि महिलांच्या दोन टीम ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. पण ऑक्टोबर महिन्यात रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया वर्ल्डकपमध्ये व्यस्त असणार आहे. मग नेमक्या कोणत्या टीमबाबत ही चर्चा सुरु आहे जाणून घ्या. (Pakistan Bar Council has invited Cricket team of men and women lawyers of India to visit Pakistan)

पाकिस्तानात होणार आयोजन

पाकिस्तान बार काऊन्सिलनं भारतातील पुरुष आणि महिला वकिलांच्या टीमला पाकिस्तानात मैत्रीपूर्ण सामना खेळण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे. पाकिस्ताननंतर अशाच प्रकारे दोन्ही संघांमधील सामन्यांचं भारतातही आयोजन करण्यात यावं असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Latest Marathi News)

कधी होणार सामने?

पाकिस्तान बार काऊन्सिलिंगच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय वकिलांच्या क्रिकेट टीमला ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पाकिस्तानात खेळण्यसाठी येण्याचं निमंत्रण दिलं आहे. पण याच काळात आयसीसीचा वर्ल्डकपही होत आहे. यावेळी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया यामध्ये व्यस्त असणार आहे. तर दुसरीकडं वकिलांचे हे मैत्रीपूर्ण सामनेही होऊ शकतात. (Marathi Tajya Batmya)