Pakistan Afghanistan: काबूलवर पाकिस्तानचा बॉम्बवर्षाव, अफगाणिस्तानकडून ड्रोन हल्ला; तणाव वाढण्याची शक्यता

लाहोरः पाकिस्तानने बुधवारी सायंकाळी अफगाणिस्तानातील काबूलसह स्पिन बोल्दाक या भागामध्ये जोरदार बाँब वर्षाव केला. या हल्ल्यामध्ये चोवीसपेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून शेकडोजण जखमी झाल्याचे समजते. पाकच्या या हल्ल्यांना अफगाणिस्तानने देखील सडेतोड उत्तर देत ड्रोनच्या माध्यमातून पेशावरला लक्ष्य केले. या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये ४८ तासांची शस्त्रसंधी करण्यात आली..अफगाणिस्ताननेही पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले असून त्यांच्या काही चौक्या नष्ट करण्यात आल्या असून पाकचे काही सैनिक देखील अफगाणने पकडल्याचे समजते. काही वृत्तवाहिन्यांनी तशी माहिती दिली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, या परिस्थितीवर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अफगाणिस्तानचा कंदाहार हा प्रांत आणि राजधानी काबूलवर केलेल्या बाँब हल्ल्यामध्ये अनेक अफगाणी सैनिक ठार झाल्याचे वृत्त पीटीव्ही न्यूजने दिली आहे. .पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यामध्ये अफगाण तालिबान बटालियन क्रमांक ४ आणि बॉर्डर ब्रिगेड क्रमांक-६ या चौक्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. अफगाणिस्तानचे अनेक सैनिक या हल्ल्यामध्ये मारल्या गेल्याचे समजते. अफगाणिस्तानातील तालिबानी सैनिकांनी बलुचिस्तानातील स्पिन बोल्दाकमधील पाकिस्तानी लष्कराला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला पण हा हल्ला त्यांनी परतवून लावल्याचा दावा लष्कराच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला..या चकमकीमध्ये अफगाणिस्तानचे अनेक सैनिक ठार झाल्याचे समजते. पाकिस्तान सरकारचा तेहरिके तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या संघटनेला विरोध असून ते त्यांना 'फितना अल ख्वारिज' म्हणून टीका करतात. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मैत्रीद्वार अफगाणी सैन्याने नष्ट केले असून अफगाणिस्तानने त्यांच्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ देता कामा नये म्हणून पाकिस्तान आग्रही असल्याचे दिसून येते पण त्यांनी मात्र हे कारवायांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.