Pakistan Defence Minister: ''आमचे पूर्वज हिंदूच, पाकिस्तानमध्ये चुकीचा इतिहास शिकवला जातोय'' पाकच्या संरक्षण मंत्र्यांचं मोठं विधान

Khawaja Asif Hindu Ancestors Statement: पाकिस्तानमध्ये इतिहास आणि अस्मिता यावरुन एक नवीनच वाद पेटला आहे. देशाचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पाकिस्तानातील शिक्षण पद्धती आणि लेखनावरुन गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशात चुकीचा इतिहास शिकवला जात असल्याचं ख्वाजा आसिफ यांनी कबूल केले. .ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, देशातील नागरिक आपल्या खऱ्या मुळांपासून आणि संस्कृतीपासून दूर जात आहेत. आम्ही पाकिस्तानी मुसलमान आमच्या हिंदू पूर्वजांचा द्वेष करतो आणि पाकिस्तानातील निम्मे लोक आमचे पूर्वज सौदी अरेबिया किंवा इराणमधून आले असल्याचा खोटा दावा करतात..''पाकिस्तानातील नवीन पिढीने आपल्या मूळ सभ्यतेची ओळख विसरावी, यासाठीच ही विचारसरणी जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.. पाकिस्तानातील हिंदू राजांना इतिहासातून पूर्णपणे मिटवून टाकण्यात आले आहे. केवळ हिंदू असल्याच्या कारणावरून आम्ही चंद्रगुप्त मौर्य आणि सम्राट अशोक यांना इतिहासाच्या पुस्तकातून हटवले असून आज पाकिस्तानात अनेकांना हे राजे कोण होते, हे देखील माहीत नाही.'' असा खळबळजनक दावा संरक्षणमंत्र्यांनी केला..माझे पूर्वज हिंदू होते- ख्वाजा आसिफ''माझे पूर्वज हिंदू होते, पण मग यामुळे मी कमी पाकिस्तानी ठरतो का? पाकिस्तानातील शालेय पुस्तके अशा लोकांनी लिहिली आहेत ज्यांनी येणाऱ्या पिढ्यांना एका विशिष्ट मानसिकतेत ढालण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेच्या युद्धांमध्ये पाकिस्तानचा वापर करून घेण्यासाठीच पाकिस्तानी समाजाची विचारसरणी बदलण्यात आली आणि त्यानुसारच इतिहास मोडून-तोडून सादर केला गेला, त्यामुळे आपली मुले वस्तुस्थितीवर आधारित खरा इतिहास वाचू शकत नाहीत.'' अशी खंत पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी व्यक्त केली.