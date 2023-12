Pakistan News: इम्रान खान यांना मोठा धक्का; 2024 मधील निवडणुकीसाठीचा अर्ज फेटाळला

इस्लामाबाद- पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने इम्रान खान यांचा २०२४ साली निवडणूक लढण्यासाठीचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला आहे. (Pakistan election body rejected former Prime Minister Imran Khan nomination to contest the 2024 national elections)

71 वर्षीय माजी क्रिकेटर इम्रान खान सध्या राजकीय आणि कायदेशीर लढाईमध्ये अडकले आहेत. त्यांना २०२२ मध्ये पंतप्रधान पदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं. २०१८ ते २०२२ या कार्यकाळात राज्याचे गिफ्ट विकल्याप्रकरणी कोर्टाने त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. तेव्हापासून ते सार्वजनिक जीवनात दिसले नाहीत.