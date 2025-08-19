ग्लोबल

Pakistan Floods: पावसाने पाकिस्तान थरथरला; मृतांची संख्या ६५० वर

Deadly Pakistan Floods: पाकिस्तानात मुसळधार पाऊस, भूस्खलन आणि महापुरामुळे तब्बल ६५७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. खैबर पख्तुन्ख्वा प्रांतात सर्वाधिक हानी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Pakistan Monsoon Crisis: पाकिस्तान काही दिवसांपासून भीषण महापूराचा सामना करत असून महापूर, भूस्खलन आणि पावसामुळे गेल्या दोन महिन्यांत ६५७ जणांचा मृत्यू झाला असून हजारांपेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत.

