Pakistan Floods : पाकिस्तानमध्ये पूरस्थिती गंभीर, ३२ हजार नागरिकांची सुटका

लाहोर : मुसळधार पावसाने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताला जोरदार तडाखा दिला असतानाच भारताने दोन धरणांमधून विसर्ग सोडल्याने अनेक शहरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. चिनाब, रावी आणि सतलज नद्यांच्या पुरात अडकलेल्या तीस हजारांहून अधिक नागरिकांची बचाव पथकांनी सुटका केली आहे..उत्तर भारतातही प्रचंड पाऊस कोसळत असल्याने भारताने धरणांतून पाणी सोडण्याबाबत पाकिस्तानला आधीच इशारा दिला होता. त्यानुसार भारताने आज रावी नदीवरील थेन धरणाचे सर्व दरवाजे उघडले. त्यामुळे पाकिस्तानमधील लाहोर, ओकारा, फैजलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, सरगोधा आणि हाफिजाबाद या आठ जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. रावी नदीवरच असलेल्या माधोपूर धरणातूनही पाणी सोडण्यात आले. .याबाबतही पाकिस्तानला इशारा देण्यात आला होता. पंजाब प्रांतात पुराच्या पाण्याने अनेक गावांना वेढले आहे. यामुळे सुमारे ५० ते ६० हजार लोक अडकून पडले असून त्यापैकी ३२ हजार जणांची बचाव पथकांनी सुटका केल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आज तातडीची बैठक घेत पूरस्थितीचा आढावा घेतला..पूरस्थिती गंभीर झाल्याने पाकिस्तान सरकारने मदतीसाठी सैन्याला पाचारण केले आहे. सैन्याने बचावकार्य सुरू केले असून हेलिकॉप्टर आणि बोटींच्या साह्याने नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले जात आहे. खैबर पख्तुन्ख्वा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही पावसाने तडाखा दिला असून तेथेही पाकिस्तानी सैनिक बचावकार्य करत आहेत. पाकिस्तानमध्ये २६ जूनपासून मॉन्सून सुरू झाल्यावर आठ वेळा अत्यंत मुसळधार पाऊस कोसळून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे..कर्तारपूर कॉरिडॉर पाण्याखालीलाहोर : रावी नदीला पूर आल्याने पंजाब प्रांतातील अनेक गावांमध्ये पाणी शिरत रस्ते जलमय झाले आहेत. पुराचे पाणी गुरुद्वारा दरबार साहिब येथेही घुसले असून कर्तारपूर कॉरिडॉर पाण्याखाली गेला आहे. यामुळे गुरुद्वारामधील सेवकवर्गासह शंभराहून अधिक लोक अडकून पडले आहेत. या सर्वजणांना बोट आणि हेलिकॉप्टरच्या साह्याने सुरक्षितस्थळी नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.