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गॅस नाही, सुरुवातीला फक्त हवाच येते; पाकिस्तानच्या हैदराबादमध्ये गृहिणींची तक्रार, PNG तुटवड्याने हैराण

Pakistan Faces Cooking Gas Crisis इराण अमेरिका युद्धामुळे उर्जा संकट जगभरात निर्माण झालंय. पाकिस्तानमध्येही स्वयंपकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून गृहिणींनी त्यांच्या तक्रारी मांडल्या आहेत.
Residents Complain as PNG Supply Drops in Hyderabad

Residents Complain as PNG Supply Drops in Hyderabad

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील हैदराबाद शहरात तीव्र पाइपद्वारे येणाऱ्या गॅसटंचाईमुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. विशेषतः उन्हाळ्यात गृहिणींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांनी सुई साउथर्न गॅस कंपनी (एसएसजीसी) वर ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार गॅसपुरवठा न केल्याचा आरोप केला आहे. Gas Shortage Hits Homes in Pakistan's Hyderabad City

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