गॅस नाही, सुरुवातीला फक्त हवाच येते; पाकिस्तानच्या हैदराबादमध्ये गृहिणींची तक्रार, PNG तुटवड्याने हैराण

पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील हैदराबाद शहरात तीव्र पाइपद्वारे येणाऱ्या गॅसटंचाईमुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. विशेषतः उन्हाळ्यात गृहिणींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांनी सुई साउथर्न गॅस कंपनी (एसएसजीसी) वर ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार गॅसपुरवठा न केल्याचा आरोप केला आहे. Gas Shortage Hits Homes in Pakistan's Hyderabad City.एसएसजीसीने दररोज सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ अशा तीन टप्प्यांत प्रत्येकी तीन तास गॅसपुरवठा करण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. मात्र, शहरातील अनेक भागांतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, या वेळेतही गॅस मिळत नाही किंवा दाब इतका कमी असतो की स्वयंपाक करणे अशक्य होते. या वेळी नागरिकांनी आणखी एक गंभीर समस्या मांडली आहे..लेकीच्या आधी आईनेच उरकलं लग्न, साखरपुडा ३ दिवसावर असताना प्रियकरासोबत गेली; स्टेटस डिलीट करण्यासाठी पतीची पोलिसात धाव.गॅसपुरवठा सुरू झाल्यानंतर पहिली १५ ते २० मिनिटे पाइपलाइनमधून केवळ हवा बाहेर येते. त्यामुळे गॅस सुरू झाला आहे का हे तपासण्यासाठी वारंवार शेगडी सुरू करावी लागते. या काळात मीटर सुरूच राहत असल्याने वापर न झालेल्या गॅसचेही बिल ग्राहकांना भरावे लागत असल्याची तक्रार आहे. सध्या वाढत्या तापमानामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. महिलांना स्वयंपाकघरात अधिक वेळ घालवावा लागत असून, जेवण तयार होण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे दैनंदिन दिनक्रमही विस्कळीत झाला आहे. गॅसटंचाईमुळे बाजारात इलेक्ट्रिक स्टोव्ह, इंडक्शन कुकर, सौर ओव्हन आणि एलपीजी सिलिंडरची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, या पर्यायी साधनांवर खर्च करावा लागत असल्याने नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे..लोकप्रतिनिधींवर नाराजीस्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर अद्याप ठोस भूमिका घेतलेली नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. यापूर्वी सकाळचा गॅसपुरवठा अखंडित राहील, अशी दिलेली आश्वासनेही पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी नियमित आणि विश्वासार्ह गॅसपुरवठा करण्याची तसेच पाइपलाइनमधून जाणाऱ्या हवेसाठी बिल आकारले जाणार नाही याची खात्री करण्याची मागणी केली आहे..सिंध-बलुचिस्तानमध्ये पाणीसंकटसिंध आणि बलुचिस्तान प्रांतांमधील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, इंडस रिव्हर सिस्टिम आथोरिटी (इरसा) यांच्याकडून नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून सिंध आणि बलुचिस्तान या दोन्ही प्रांतांनी सिंधू नदीच्या पाण्यातील त्यांच्या हक्काच्या वाट्यात कपात होत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी पंजाब हा प्रांत आपल्या निर्धारित वाट्यापेक्षा अधिक पाणी घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सात जून रोजी कोटरी बॅरेज येथे पाण्याच्या प्रवाहात ५७ टक्के घट नोंदविण्यात आली. गेल्या पंधरवड्यात सिंधमधील एकूण पाणीटंचाई २२ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. दरम्यान, बलुचिस्तानलाही मोठा फटका बसला आहे. शनिवारी सुक्कर बॅरेजच्या उजव्या कालव्यातून मिळणाऱ्या बलुचिस्तानच्या पाण्याच्या वाट्यात ७१ टक्के घट झाल्याचे समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.