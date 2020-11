पाकिस्तानमध्ये हिंदूंकडून उत्साहात दिवाळी साजरी, दिव्यांनी सजली मंदिरं

नवी दिल्ली- भारतात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. घरासमोर पणत्या, आकाशदिवे, फटाके उडवले जात आहेत. पण अगदी अशीच दिवाळी पाकिस्तानमध्येही साजरी केली जात आहे. पाकिस्तानमधील कराची शहरात हिंदू समाजाकडून कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जारी केलेल्या नियमांचे पालन करत दिवाळी साजरी केली जात आहे. दिवाळीचा सण हा प्रकाशाचा सण आहे. तो आतषबाजीने साजरा केला जातो. लहान मुलं, युवक, वृद्ध अशा सर्वच स्तरातील लोक दिवाळीच्या उत्सवात सहभागी झाल्याचे पाकिस्तानमधील एका हिंदू व्यक्तीने सांगितले.

कराची येथील स्वामी नारायण मंदिरात हिंदू बांधवांकडून दिवे लावण्यात आले असून विद्युत रोषणाई आणि फुलांनी हे मंदिर सजवण्यात आले आहे. यावर ते पुढे म्हणाले की, 'आम्ही येथे केवळ सण साजरा करण्यासाठी आलेलो नाहीत. पेंटिंग्ज आणि कलेच्या माध्यमातून आनंदही घेत आहोत. त्यामुळे मला वाटते की, रक्ताने खेळण्याऐवजी रंगांबरोबर आपला सण साजरा करणे कधीही चांगलेच.'

Pakistan: Members of the Hindu community celebrated #Diwali at Karachi's Swami Narayan Temple which was illuminated to mark the occasion last night. pic.twitter.com/BaMc3dYKip

— ANI (@ANI) November 14, 2020