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Pakistan-Iran Border: पाकिस्तान-इराण सीमेवर हिंसाचाराला सुरुवात; असिम मुनीर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर तणाव वाढला

Pakistan-Iran Border Violence at Rimdan: हल्लेखोरांनी ताज्या फळांनी आणि इतर मालाने भरलेल्या अनेक अवजड वाहनांना आग लावली, ज्यामुळे स्थानिक व्यापारी आणि निर्यातदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
Pakistan-Iran Border Violence at Rimdan

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esakal

संतोष कानडे
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Asim Munir Row: पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या तेहरान दौऱ्यानंतरही पाकिस्तान आणि इराण यांच्यातील सीमाभागातील तणाव निवळण्याऐवजी अधिकच चिघळला आहे. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक कोंडी सुरू असतानाच रिमदान भागातील 'ट्रेड गेट २५०' जवळ सशस्त्र हल्लेखोरांनी अचानक भीषण हल्ला चढवला.

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