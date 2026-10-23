Pakistan-Iran Border: पाकिस्तान-इराण सीमेवर हिंसाचाराला सुरुवात; असिम मुनीर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर तणाव वाढला

Asim Munir Row: पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या तेहरान दौऱ्यानंतरही पाकिस्तान आणि इराण यांच्यातील सीमाभागातील तणाव निवळण्याऐवजी अधिकच चिघळला आहे. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक कोंडी सुरू असतानाच रिमदान भागातील 'ट्रेड गेट २५०' जवळ सशस्त्र हल्लेखोरांनी अचानक भीषण हल्ला चढवला. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.हल्लेखोरांनी ताज्या फळांनी आणि इतर मालाने भरलेल्या अनेक अवजड वाहनांना आग लावली, ज्यामुळे स्थानिक व्यापारी आणि निर्यातदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या हल्ल्यानंतर घटनास्थळी तैनात सुरक्षा रक्षक आणि सशस्त्र हल्लेखोरांमध्ये जोरदार गोळीबार झाला..Solapur Rabi Sowing: साेलापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी केवळ १४ हजार हेक्टरवर; गतवर्षी ऑक्टोबरअखेर १४ टक्के; यंदा केवळ ४.४२ टक्के.या घटनेमुळे सीमाभागात प्रचंड घबराट पसरली असून पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी हल्लेखोरांचा माग काढण्यासाठी आणि सीमा सुरक्षित करण्यासाठी व्यापक शोधमोहीम हाती घेतली आहे. हा हल्ला बलुचिस्तान प्रांतात सक्रिय असलेल्या फुटीरतावादी किंवा दहशतवादी गटांशी संबंधित आहे का, याचाही तपास सुरक्षा यंत्रणा करत आहेत..अमेरिकेचा निरोप घेऊन तेहरानला गेलेल्या जनरल असीम मुनीर यांच्या दौऱ्यानंतर सीमेवरील मालवाहतुकीचा प्रश्न तात्काळ सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. इराण-पाकिस्तान संसदीय मैत्री गटाचे प्रमुख फदाहुसेन मलिकी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुनीर यांनी प्रत्यक्ष तेहरानमधूनच सीमा खुली करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्या बाजूने इराणकडे जाणाऱ्या ट्रक्सची वाहतूक पूर्ववत केली गेली असली, तरी इराणमधून पाकिस्तानात येणाऱ्या शेकडो ट्रक्सना अजूनही रोखून ठेवण्यात आले आहे..Dilip Walse Patil: पिके करपू लागली, पिण्याच्या पाण्याचीही चिंता; कुकडी, डिंभे, चासकमानमधून आवर्तन सोडण्याची वळसे पाटलांची मागणी.पाकिस्तानच्या या दुटप्पी भूमिकेवर इराणच्या संसदेत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. जर पाकिस्तानने इराणमधून येणाऱ्या मालाची अडवणूक अशीच सुरू ठेवली, तर इराण स्वतःहून संपूर्ण सीमा कायमस्वरूपी बंद करेल, असा सज्जड दम मलिकी यांनी दिला आहे. तसेच त्यांनी पाकिस्तानच्या राजदूतांना इराणी संसदेत पाचारण करून जाब विचारण्याची मागणी केली असून पाकिस्तान हा प्रकार अमेरिकेच्या राजकीय दबावाखाली करत असल्याचा गंभीर आरोपही केला आहे.