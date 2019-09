पाकमधील आमदारच म्हणतोय, ‘इथे मुस्लिमही सुरक्षित नाहीत, मोदीसाहेब लक्ष द्या’

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानात सामाजिक परिस्थितीही खूप बिघडली आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याक हिंदू आणि शिख समाज अडचणीत आहे. अर्थात हे दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नाही तर, पाकिस्तानातील सत्ताधारी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाचे आमदारांनी सांगितले आहे. पीटीआयचे आमदार बलदेव कुमार सध्या भारतात आले असून, त्यांनी भारताकडे आश्रय मागितला आहे.

हिंदू, शिखांची अवस्था वाईट

पाकिस्तानात खैबर पख्तून ख्वा प्रांतातील बारिकोटमध्ये बलदेव कुमार सहकुटुंब भारतात आले असून, त्यांनी पुन्हा पाकिस्तानात जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. पाकिस्तानात अल्पसंख्याक समाजाची अवस्था खूपच वाईट आहे. त्याच्यावर खोटे खटले चालवले जात आहेत. बलदेव कुमार यांच्यावर २०१६मध्ये आमदाराच्या हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पुढं २०१८मध्ये त्यांना या प्रकरणात निर्दोष सोडून देण्यात आलं. बलदेव म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजाबद्दल हाच विषय नाही तर, या समाजातील मुलींचे सक्तीने मुस्लिम धर्मात धर्मांतर करण्यात येत आहे. त्यांचा जबरदस्तीने मुस्लिम तरुणांशी विवाह केला जात आहे.

Baldev Kumar, former MLA of Pakistan PM Imran Khan's Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI): Indian Govt should announce a package so that the Hindu and Sikh families staying in Pakistan can come here. I want Modi Sahab do something for them. They are tortured there. https://t.co/h93hsq7zEO

— ANI (@ANI) September 10, 2019