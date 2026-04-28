Pakistan Crisis : अमेरिका-इराण युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानवरच गंभीर संकट, देशात उडाली खळबळ

अमेरिका आणि इराण युद्धादरम्यान शस्त्रसंधीसाठी मध्यस्थी करणाऱ्याला पाकिस्तानला आता गंभीर संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. पाकिस्तानच्या ऊर्जा आणि वित्त मंत्रालयांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या एका निवेदनामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. देशाकडे केवळ ५ ते ७ दिवसांसाठी पुरेसा कच्च्या तेलाचा (क्रूड ऑइलचा) साठा उपलब्ध असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे, तसेच डिझेल आणि एलपीजीसारख्या इतर इंधनाचे साठेही काही आठवड्यांतच संपुष्टात येऊ शकतात, असेही सरकारने मान्य केले आहे..होर्मुझच्या नाकेबंदीमुळे ओढावले संकट पाकिस्तानचे हे अचानक उद्भवलेले ऊर्जा संकट मध्यपूर्वेतील सध्याच्या भू-राजकीय तणावाशी थेट जोडलेले आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे, इराणने ' होर्मुझ सामुद्रधुनीचा जलमार्ग व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीसाठी प्रभावीपणे बंद केला आहे. जगातील एकूण कच्च्या तेलापैकी सुमारे २० टक्के तेल याच अरुंद सागरी मार्गावरून वाहून नेले जाते. आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तान प्रामुख्याने आखाती देशांतून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून असतो. हा जलमार्ग बंद झाल्यामुळे आणि मालवाहू जहाजांची कमतरता भासत असल्यामुळे, इंधनाची पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे..पेट्रोलियम मंत्र्यांची कबुली आणि सद्यस्थिती इराण-अमेरिका संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या सध्याच्या भू-राजकीय चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी देशातील इंधनाच्या साठ्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. समा टीव्ही वरील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सावध केले की, हा संघर्ष नजीकच्या काळात शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत; ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..या कार्यक्रमादरम्यान मंत्र्यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला की पाकिस्तानची ऊर्जा पायाभूत सुविधा सध्या बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्याच्या बाबतीत अत्यंत असुरक्षित स्थितीत आहे. त्यांनी सांगितले की, देशाकडे सध्या कच्च्या तेलाचा साठा केवळ ५ ते ७ दिवसांसाठीच पुरेसा आहे. याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, पाकिस्तानकडे पेट्रोलचा एका दिवसापेक्षाही कमी साठा उपलब्ध आहे. दरम्यान, डिझेलचा साठा २६ ते २८ दिवसांसाठी आणि एलपीजीचा साठा केवळ १५ दिवसांसाठी पुरेसा आहे. .अशा प्रकारे, इंधनाच्या तुटवड्याबाबत विशेषतः विमान कंपन्यांसाठी अधिकृतपणे इशारा (ज्याला 'NOTAM' म्हणून ओळखले जाते) जारी करणारा पाकिस्तान हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. जागतिक बाजारपेठांमधील अत्यंत तीव्र अस्थिरतेकडे लक्ष वेधताना अली परवेझ मलिक यांनी नमूद केले की, ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, दुबई क्रूड ऑइलचे दर यापूर्वी कधीही १७० डॉलर्सच्या उच्चांकावर पोहोचले नव्हते. या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, देशाची ऊर्जा साठवण क्षमता बळकट करणे ही आता एक अत्यंत निकडीची गरज बनली आहे..कोविड सारखे लॉकडाऊन लावण्याची तयारीइंधनाची बचत करण्यासाठी, शहबाज शरीफ सरकार अत्यंत कडक उपाययोजना लागू करण्याचा विचार करत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर मर्यादित करण्यासाठी देशभरात 'लॉकडाऊन'सारखे निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने, खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना 'घरून काम' (Work from Home) करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. शाळा आणि महाविद्यालये बंद करून, शिक्षण पुन्हा एकदा 'ऑनलाइन' पद्धतीकडे वळवण्याची योजना आखली जात आहे. तसेच, नागरिकांना खाजगी वाहनांचा वापर कमी करण्याचे आणि 'कारपूलिंग'चा पर्याय निवडण्याचे आवाहनही केले जात आहे..अर्थव्यवस्था कोलमडणारपाकिस्तान आधीच एका गंभीर आर्थिक संकटाचा आणि बेसुमार महागाईचा सामना करत आहे. सध्याच्या ऊर्जा संकटामुळे, सरकार आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा आढावा दर १५ दिवसांऐवजी, दर आठवड्याला घेण्यास सुरुवात करू शकते. संघर्षग्रस्त भागांतून तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांचे विमा हप्ते (प्रीमियम) ३०,००० डॉलर्सवरून थेट ४,००,००० डॉलर्सपर्यंत गगनाला भिडले आहेत. याचा प्रत्यक्ष आर्थिक बोजा थेट सामान्य नागरिकांच्या खांद्यावर पडणार आहे. वाहतुकीचा खर्च वाढत असल्याने, फळे, भाजीपाला, किराणा माल आणि जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीही प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे..एक कटू विसंगती पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेकदा इस्लामिक राष्ट्रे आणि पाश्चात्य देशांमध्ये यांच्यामध्ये 'मध्यस्थ' म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र, सध्याची परिस्थिती एक कटू विसंगती उघड करते, इतरांचे वाद सोडवण्याचा दावा करणारा हा देश, स्वतःच्या मूलभूत गरजा विशेषतः 'ऊर्जा सुरक्षा' पूर्ण करण्यात पूर्णपणे असमर्थ ठरत आहे. घटता परकीय चलन साठा आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) लादलेल्या कडक अटी यांच्या पार्श्वभूमीवर, हे तेल संकट पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कदाचित 'अंतिम धक्का' ठरू शकते.