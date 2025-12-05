Video: पाकिस्तानच्या संसदेत गाढवाचा धमाकूळ; नेटकरी म्हणाले, तो त्याची जागा शोधतोय... व्हिडीओ व्हायरल

Pakistan Parliament: पाकिस्तानच्या पार्लमेंटमध्ये अचानक एक गाढव घुसल्याची घटना घडली आहे. हे गाढव शांततेत फिरत नव्हतं तर पळत सुटलं होतं. त्यामुळे काही फाईल्स अस्ताव्यस्त झाल्या, एक खासदार खुर्चीवरुन पडल्याचंही व्हिडीओत दिसत आहे. हा व्हिडीओ जगभरात व्हायरल झाला आहे. नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियात या घटनेची चांगलीच टर उडवली. .संसदेच्या कामकाजादरम्यान ही घटना घडली. संसदेच्या सिनेट सभागृहाच्या मध्याभागी हे गाढव घुसलं होतं. काही वेळासाठी सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. अनेक खासदार पोट धरुन हसत होते. संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला. सिनेटचे अध्यक्ष युसूफ रझा गिलानी यांनीही या प्रकारानंतर मार्मिक टिप्पणी केली..मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; इस्पितळात असणाऱ्या अभिनेते सुधीर दळवींना दिलासा, नेमकं काय घडलंय? .युसूफ रझा गिलानी म्हणाले, "प्राण्यांनाही आपल्या कायद्यांबद्दल काहीतरी बोलायचे आहे," या त्यांच्या विधानावर सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि वातावरण अधिक हलकेफुलके झाले. हे गाढव संसदेच्या आवारात नेमके कसे घुसले, याची चौकशी सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून सुरु आहे..नेटीझन्सनी या घटनेमुळे पाकिस्तानची चांगलीच खिल्ली उडवली. एका युजरने म्हटलं, 'गाढवांच्या संसदेत आणखी एक गाढव आलं' तर दुसऱ्या एका युजरने 'तो आपल्या लोकांशी बोलण्यासाठी आला होता, कुटुंबाला भेटायला आला होता,' असे म्हटलं. एकाने तर 'त्याची सीट कोणीतरी घेतली आहे, म्हणून तो रागावला आहे,' अशी टिपण्णी केली..Farmer News: महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा! किमान आधारभावावर धान खरेदी प्रक्रिया सुरू; पण किती केंद्रावर?.पाकिस्तानच्या संसदेत अशी घटना पहिल्यांदाच घडलेली नाही. याआधी २०२३ मध्ये एक भटका कुत्रा संसदेच्या आवारात शिरला होता. देशाच्या सर्वात महत्त्वाच्या इमारतीमध्ये अशा पद्धतीने सुरक्षेची बोंब असेल तर जगभरात हसू होणारच. हा व्हिडीओ सोशल मीडियात भलातच व्हायरल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.