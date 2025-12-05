ग्लोबल

Video: पाकिस्तानच्या संसदेत गाढवाचा धमाकूळ; नेटकरी म्हणाले, तो त्याची जागा शोधतोय... व्हिडीओ व्हायरल

Donkey Crashes Pakistan's Parliament Mid-Session: पाकिस्तानच्या संसदेत चक्क गाढव घुसलं होतं. त्या गाढवाने सभागृहात पळायला सुरुवात केली आणि खासदारांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
Pakistan Parliament: पाकिस्तानच्या पार्लमेंटमध्ये अचानक एक गाढव घुसल्याची घटना घडली आहे. हे गाढव शांततेत फिरत नव्हतं तर पळत सुटलं होतं. त्यामुळे काही फाईल्स अस्ताव्यस्त झाल्या, एक खासदार खुर्चीवरुन पडल्याचंही व्हिडीओत दिसत आहे. हा व्हिडीओ जगभरात व्हायरल झाला आहे. नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियात या घटनेची चांगलीच टर उडवली.

