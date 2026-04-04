पाकिस्तानात पेट्रोलच्या दरात ऐतिहासिक कपात; नव्या किमती ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का!

पाकिस्तान सरकारने पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर तब्बल ८० रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तिथे पेट्रोलचे दर आता ३७८ रुपये प्रति लिटर पर्यंत खाली आले आहेत. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने पेट्रोलच्या दरात ४२.७ टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर देशभरात आंदोनलाचा भडका उडाला होता. त्यानंतर आता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यात आली असली तरी डिझेलच्या किमतीत कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. डिझेलचा दर ५२० रुपये प्रति लिटरवर कायम ठेवण्यात आला आहे. शहबाज शरीफ यांनी सांगितले की, पेट्रोल दरातील कपात किमान एका महिन्यासाठी लागू राहणार आहे..Pakistan Oil Crisis: पाकिस्तानात पेट्रोल साठ्यावरून नवा वाद! शहबाज सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल; फक्त इतक्या दिवसांचा स्टॉक शिल्लक....दरम्यान, मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे पाकिस्तानमध्ये कच्चा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे पेट्रोलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक पुढील ३० दिवसांसाठी मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, या निर्णयामुळे सरकारवर सुमारे ३५० दशलक्ष रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे..Economic Crisis: पाकिस्तान व फिलिपिन्समध्ये चार दिवसांचा आठवडा; दरवाढीमुळे आपत्कालीन उपाययोजना, इंधन वाचविण्याचा प्रयत्न!.इंधन संकटावर मात करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने इतरही उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. काही शासकीय कार्यालयांमध्ये कामाचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत. तसेच शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. याशिवाय काही ठिकाणी वर्क फ्रॉम होत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.