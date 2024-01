Pakistan-Iran: इराणसोबतचे संबंध चिघळले! पाकिस्तानने घेतला मोठा निर्णय; चीन करतोय मध्यस्थीचा प्रयत्न

इस्लामाबाद- पाकिस्तानने बुधवारी इराणमधील आपल्या राजदूतांना परत बोलावलं आहे. इराणने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात मिसाईल हल्ला केला होता. त्यानंतर पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच इराणचे पाकिस्तानमधील राजदूत, जे सध्या इराणमध्येच आहेत. त्यांना परत पाकिस्तानमध्ये न येण्यास सांगितलं आहे. (Pakistan recalled its ambassador to Iran after the attack on the Balochistan province)

मंगळवारी रात्री, तेहरानच्या राज्य मीडियाने माहिती दिली की, इराणने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील दोन दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ला केला आहे. पाकिस्तानने या हल्ल्याची पुष्टी केली आहे. या हल्ल्यामध्ये दोन लहान मुलांचा मृत्यू झालाय, तर तीन जण जखमी झाल्याची माहिती पाकिस्तानने दिली आहे. या हल्ल्यामुळे दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले आहेत.