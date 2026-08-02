Pakistan Blast: पाकिस्तान पुन्हा हादरलं! शांतता रॅलीत भीषण स्फोट; १४ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी, नेमकं काय घडलं?

वायव्य पाकिस्तानमधील खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात शांतता रॅलीदरम्यान पोलीस ठाण्यावर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात पाच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह किमान १४ जण ठार झाले. तर १२ हून अधिक जण जखमी झाले. हा स्फोट आत्मघाती हल्ला असल्याचे दिसत असले तरी, याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. पोलीस हाय अलर्टवर आहेत. सुरक्षा दलांनी परिसर सील केला असून अधिक पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास सुरू आहे..प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, ही शांतता रॅली स्थानिक आदिवासी परिषद 'स्वात अमन जिरगा'ने आयोजित केली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून या भागातील सुरक्षा परिस्थिती बिघडली असून, सहभागींनी घोषणाबाजी करत आणि फलक हातात घेऊन शांततेची मागणी केली. स्वातमधील काबल पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी एका व्यक्तीला थांबवून त्याची झडती घेण्याचा प्रयत्न केला असता आत्मघाती हल्लेखोराने स्वतःला उडवून दिले..Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशियात प्रवासी जहाजाला भीषण आग! ५ जणांचा मृत्यू, ४१ बेपत्ता, शोध सुरू, कशी घडली घटना?.पोलिसांच्या माहितीनुसार, स्वात खोऱ्यातील अलीकडील दहशतवादाच्या लाटेविरोधात जवळच्या काबल चौकात शेकडो लोक शांतता आंदोलनात सहभागी झाले असताना काबल पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ हा स्फोट झाला. या शक्तिशाली स्फोटात अनेक जण ठार झाले. ज्यामुळे पोलीस, बचाव पथके आणि स्थानिक प्रशासनाला तातडीने घटनास्थळी पोहोचावे लागले..जखमींना उपचारासाठी जवळच्या सैदू शरीफ शिक्षण रुग्णालयात नेण्यात आले, तर सुरक्षा दलांनी परिसर सील करून शोधमोहीम सुरू केली. या आंदोलनासाठी जिल्हाभरातून मोठी गर्दी जमली होती आणि शेवटचे वक्ते जमावाला संबोधित करत असतानाच हा हल्ला झाला. ज्यामुळे सहभागींमध्ये घबराट पसरली. या हल्ल्याची जबाबदारी कोणत्याही गटाने स्वीकारलेली नाही..US Iran Tensions : मध्यपूर्वेतील युद्धाचे संकट टळले ! अमेरिकेने इराणवरील हल्ले तूर्तास थांबवले; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतला निर्णय? .दिवसाच्या सुरुवातीला, प्रांतीय राजधानी पेशावरमधील पेशावर-इस्लामाबाद मोटारवे टोल प्लाझाजवळ झालेल्या आयईडी स्फोटात दोन पोलीस जखमी झाले. ३० जुलै रोजी, हांगू येथील पोलीस चौकीवर झालेल्या हल्ल्यात नऊ पोलीस ठार झाले. खैबर पख्तुनख्वामध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. जूनमधील ७५ मृत्यूंच्या तुलनेत जुलैमध्ये हिंसाचारामुळे १५४ मृत्यू झाले, म्हणजेच १०५ टक्के वाढ झाली आहे..US Visa Bond Policy: अमेरिकेत नवा व्हिसा नियम लागू! 'या' ५० देशांना लाखोंचा बॉण्ड भरावा लागणार; कुणाला फटका बसणार?.खैबर पख्तुनख्वाचे राज्यपाल फैसल करीम कुंडी यांनी स्फोटाचा निषेध केला आणि जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त केले. खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी या घटनेचा निषेध केला, खैबर पख्तुनख्वाचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) यांच्याकडून अहवाल मागवला आणि मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.