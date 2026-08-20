Pakistan News: शहबाज शरीफ सरकारला मोठा धक्का! पाकिस्तानातील २५ मंत्रालये बनावट; तातडीने बरखास्त करण्याची शिफारस

पाकिस्तानी सिनेटच्या एका समितीने शहबाज शरीफ यांची २५ मंत्रालये फसवी असल्याचे घोषित केले आहे. समितीने सरकारला ही मंत्रालये तात्काळ बरखास्त करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने आदेश दिलेल्या मंत्रालयांमध्ये रेल्वे, पेट्रोलियम, जलसंपदा, आरोग्य आणि शिक्षण यांचा समावेश आहे. सिनेट समितीने म्हटले आहे की, या मंत्रालयांमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना तात्काळ पदावरून हटवणे आवश्यक आहे..डॉन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, सिनेट समितीने म्हटले आहे की, सरकारने १९७३ मध्ये लागू झालेल्या संविधानाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध जाऊन मंत्रालये निर्माण केली आहेत. हे राज्यांच्या अधिकारांवर केलेले बेकायदेशीर अतिक्रमण आहे. पाकिस्तानच्या संविधानाच्या कलम १२४ नुसार, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि पाणी यांसारखे विभाग हे राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील विषय आहेत. .US National Debt : अमेरिकेवर कर्जाचा डोंगर! पहिल्यांदाच राष्ट्रीय कर्ज ४० ट्रिलियन डॉलर पार; जगातील महासत्तेसमोर मोठे आर्थिक संकट? .केंद्र सरकार या बाबींवर एकट्याने निर्णय घेऊ शकत नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, पाकिस्तानने 'सामयिक हितसंबंध परिषद' स्थापन केली आहे. या परिषदेमध्ये पंतप्रधान, चार मुख्यमंत्री आणि तीन कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश असतो. पाकिस्तानच्या संघीय कायदे सूचीच्या भाग १ मध्ये असे नमूद केले आहे की केंद्र सरकार केवळ नऊ विभागांवर नियंत्रण ठेवते, बाकीचे राज्यांवर सोपवले आहेत. .केंद्र सरकारला या नऊ विभागांवर (संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, वित्त, वाणिज्य, दळणवळण, सागरी व्यवहार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, कायदा आणि न्याय, आणि संसदीय व्यवहार) अधिकार देण्यात आले आहेत. संसदेच्या सिनेट समितीच्या मते, अतिरिक्त मंत्रालयांच्या कामकाजामुळे दरवर्षी ५ ट्रिलियन डॉलर्सचा तोटा होत आहे. याचा अर्थ असा की, हा पैसा या अनावश्यक मंत्रालयांवर खर्च केला जात आहे..Gold Mine Collapse : सोन्याच्या खाणीत मोठी दुर्घटना; ३० कामगारांचा मृत्यू, अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकले.सध्या खैबर पख्तुनख्वापासून बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत संपूर्ण पाकिस्तानात अशांतता पसरली आहे. अलीकडेच, पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, व्यवस्था कोलमडली आहे. एकीकडे सामान्य नागरिक वाढत्या पेट्रोलियमच्या किमतींमुळे त्रस्त आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या समस्यांवर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सिंध आणि पंजाबसारखी मोठी राज्ये पाणीवाटपावरूनही भांडत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.