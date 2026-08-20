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Pakistan News: शहबाज शरीफ सरकारला मोठा धक्का! पाकिस्तानातील २५ मंत्रालये बनावट; तातडीने बरखास्त करण्याची शिफारस

Pakistan Ministries Illegal News: पाकिस्तान सरकारची २५ मंत्रालये बनावट आहेत. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना तात्काळ हटवण्याची शिफारस सिनेट समितीने केली आहे.
Pakistan Senate Panel Recommends Scrapping 25 Ministries and Removing Officials

Pakistan Senate Panel Recommends Scrapping 25 Ministries and Removing Officials

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पाकिस्तानी सिनेटच्या एका समितीने शहबाज शरीफ यांची २५ मंत्रालये फसवी असल्याचे घोषित केले आहे. समितीने सरकारला ही मंत्रालये तात्काळ बरखास्त करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने आदेश दिलेल्या मंत्रालयांमध्ये रेल्वे, पेट्रोलियम, जलसंपदा, आरोग्य आणि शिक्षण यांचा समावेश आहे. सिनेट समितीने म्हटले आहे की, या मंत्रालयांमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना तात्काळ पदावरून हटवणे आवश्यक आहे.

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