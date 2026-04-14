US Iran talks: पाकिस्तानची जागतिक नाचक्की! अमेरिका-इराण चर्चेचं हॉटेल बिलही भरता आलं नाही... मोठा शहाणपणा नडला!

इस्लामाबाद येथे आयोजित झालेल्या अमेरिका-इराण शांतता चर्चा पाकिस्तानसाठी मोठ्या नामुष्कीचे प्रतीक ठरली आहे. शहबाज शरीफ सरकारने जागतिक स्तरावर आपले राजकीय कौशल्य सिद्ध करण्याची संधी म्हणून ज्या कार्यक्रमाकडे पाहिले, तोच कार्यक्रम आता देशाच्या आर्थिक दुर्बलतेचा आणि प्रशासकीय अपयशाचा दाखला बनला आहे. पंचतारांकित सेरेना हॉटेलमध्ये झालेल्या या चर्चेचे बिल भरण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. इतके की, हॉटेल मालकांना स्वतःच पुढे येऊन संपूर्ण खर्च उचलावा लागला. हॉटेल आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कशी संबंधित आहे..या घटनेमुळे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणातील मोठ्या दाव्यांवर आणि जमिनीवरील वास्तवावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जगाला हे दाखवण्याचा उद्देश होता की, पाकिस्तान अमेरिका आणि इराण यांच्यात विश्वासार्ह मध्यस्थीची भूमिका पार पाडू शकतो. मात्र, एका साध्या हॉटेल बिलात आलेले अपयश हे पाकिस्तानच्या राजकीय आश्वासनांमधील आणि आर्थिक परिस्थितीतील प्रचंड अंतर स्पष्ट करणारे ठरले..आंतरराष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात तीव्र टीकेचा सामनाएका वृत्तवाहीणीने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की हॉटेल मालकांना बिल भरण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. या एका छोट्याशा घटनेने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात तीव्र टीकेचा सामना करावा लागला आहे.या शिखर परिषदेच्या आयोजनामागे पाकिस्तानचा मुख्य हेतू होता की, तो प्रादेशिक शांततेचा विश्वासू दुवा बनू शकतो. सेरेना हॉटेलसारख्या प्रतिष्ठित ठिकाणी चर्चेचे आयोजन करणे हे देशाची स्थिरता आणि क्षमता जगासमोर दाखवण्याचे माध्यम होते. परंतु बिल भरण्यातील ही चूक केवळ आर्थिक अपयश दर्शवत नाही, तर पाकिस्तानच्या प्रशासनाची दैनंदिन खर्च व्यवस्थापन करण्याचीही असमर्थता उघड करते..संरचनात्मक आर्थिक आव्हानेही घटना अशा काळात घडली आहे जेव्हा पाकिस्तान आधीच गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) कडक निरीक्षणाखाली असलेल्या या देशात महागाई ७ ते ९ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. संरचनात्मक आर्थिक आव्हाने, कर्जाचा भार आणि विकास प्रकल्पांच्या अडचणी यामुळे देशाची परिस्थिती आधीच बिकट आहे. अशा पार्श्वभूमीवर हॉटेल बिल भरण्यातील अपयश हे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणीय प्रयत्नांना आर्थिक चणचण कशी कमकुवत करते याचे जिवंत उदाहरण ठरले आहे..अमेरिका-इराण चर्चा २१ तासांहून अधिक काळ चाललीदरम्यान, सेरेना हॉटेलमध्ये झालेली अमेरिका-इराण चर्चा २१ तासांहून अधिक काळ चालली. ही मॅरेथॉन चर्चा इराणच्या अणुकार्यक्रम, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण, आर्थिक निर्बंध हटवणे आणि प्रादेशिक सुरक्षा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित होती. दोन्ही देशांमधील युद्ध संपवणे आणि नाजूक युद्धविराम मजबूत करणे हा चर्चेचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, तीव्र मतभेद आणि परस्पर अविश्वासामुळे कोणताही ठोस करार किंवा समझोता झाला नाही. चर्चा पूर्णपणे अयशस्वी ठरली.या अपयशाने मध्यपूर्वेतील शांततेच्या आशांवर मोठा धक्का बसला आहे. त्याचबरोबर प्रादेशिक मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची भूमिका देखील कमकुवत झाली आहे. जे कार्यक्रम पाकिस्तानसाठी राजकीय यशाचा मुद्दा होता, तोच आता मोठी आपत्ती ठरला आहे. मोठ्या आश्वासनांमध्ये आणि वास्तवातील या दरीने पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय वास्तवाला पुन्हा एकदा उघडे पाडले आहे.