Pakistan Military: पाकमध्येही आता सरसेनाप्रमुखपद; सरकारकडून घटनादुरुस्तीसाठी विधेयक

इस्लामाबाद : तिन्ही सैन्य दलांमध्ये सुसूत्रता आणि समन्वय राखण्यासाठी पाकिस्तानने सरसेनाप्रमुख या नव्या पदाची निर्मिती करण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली. संसदेत मांडलेल्या २७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात राज्यघटनेतील ‘कलम २४३’मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला असून, सशस्त्र दलांसह इतर विषयांशी संबंधित हे कलम आहे..या विधेयकानुसार, पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने अध्यक्ष संरक्षणातील उच्च पदांवरील नियुक्ती करणार आहेत. लष्करप्रमुख हा सरसेनाप्रमुखदेखील असेल. लष्करप्रमुख पंतप्रधानांच्या सल्लामसलतीने राष्ट्रीय धोरणात्मक आदेशाचे प्रमुख नेमेल. विधेयकानुसार, राष्ट्रीय धोरणात्मक आदेशाचा प्रमुख पाकिस्तान सैन्यातून असेल..सरकारला सशस्त्र दलांमधील व्यक्तींना ‘फील्ड मार्शल’, ‘एअर फोर्स मार्शल’ आणि ‘ॲडमिरल ऑफ द फ्लीट’ या दर्जांवर पदोन्नती देण्याचा अधिकार असेल. ‘फील्ड मार्शल’चा दर्जा आणि विशेषाधिकार आयुष्यभरासाठी असतील, म्हणजेच एकदा ‘फील्ड मार्शल’ झाल्यानंतर ती पदवी कायमस्वरूपी राहील..संयुक्त प्रमुखांच्या समितीचे पद २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी समाप्त होईल. मेमध्ये झालेल्या भारत-पाक संघर्षानंतर आणि बदललेल्या युद्धनीतीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले..Home Minister Amit Shah: दहशतवादी कोठेही सुरक्षित नाहीत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; दहशतवाद रोखण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा.घटनादुरुस्तीत काय?२७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात फेडरल घटनात्मक न्यायालयाची स्थापना करणे, उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया बदलणे आणि प्रांतिक मंत्रिमंडळांसाठी निकष बदलण्याचेदेखील प्रस्तावित आहे. कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर तासाभरातच कायदामंत्री आझम नझीर तरार यांनी वरिष्ठ सभागृहात विधेयक सादर केले. ते म्हणाले, ‘‘युसूफ रझा गिलानी यांनी सादर केलेले विधेयक पुनरावलोकन आणि विचारासाठी कायदा आणि न्याय समितीकडे पाठवले.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.