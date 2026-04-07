Pakistan Lockdown: आज रात्रीपासून पाकिस्तानमध्ये लॉकडाऊन! पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांची घोषणा

Iran-Israel War: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद केल्याने दक्षिण आशियाई आणि युरोपिय देशांमध्ये इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. भारतासह, नेपाळ, बांगलादेश या देशांनी अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. गॅस आणि पेट्रोल टंचाईमुळे पाकिस्तानचे हाल तर विचारायलाच नकोयत, असे झाले आहेत. त्यामुळे आता पाकिस्तानने स्मार्ट लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतलाय..पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. पाकिस्तान रेडिओने याबाबतची माहिती दिली आहे. शरीफ यांनी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लाबामाद, गिलगित-बाल्टिस्तान आणि पीओकेमध्ये बाजार, शॉपिंग मॉल आणि व्यावसायिक भागांमध्ये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मंगळवारी रात्री ८ वाजल्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे..पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखील इस्लामाबाद येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत पेट्रोलियम उत्पादनांशी संबंधित ऊर्जा बचत आणि कमीत कमी इंधन वापरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेलं आहे. शहबाज सरकारने राज्य सरकारांच्या सल्ल्यांनुसार, खैबर पख्तुनख्वा या प्रांतातील विभागीय मुख्यालयांमध्ये बाजार आणि शॉपिंग मॉल रात्री ९ वाजेपर्यंत खुले राहतील..पाकिस्तानातील सर्व जनरल स्टोअर्स, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आणि सर्व प्रकारचे मॉल्स रात्री ८ वाजता बंद होतील. तसेच बेकरी, रेस्टॉरंट्स, खानावळी, मॅरेज हॉल्स आणि इतर व्यावसायिक कार्यक्रम स्थळे रात्री १० वाजेनंतर बंद केली जातील. खाजगी मालमत्ता किंवा घरांमध्येही रात्री १० नंतर लग्न समारंभ आयोजित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.