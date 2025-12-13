Pakistan: कोणालाच विश्वास बसणार नाही! फाळणीनंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानात असं घडलं… इतिहास बदलणारा निर्णय?

पाकिस्तानातील एका नामवंत विद्यापीठात फाळणीनंतर प्रथमच संस्कृत भाषेचा अभ्यासक्रम सुरू झाला आहे. याचबरोबर भविष्यात भगवद्गीता आणि महाभारत या ग्रंथांवर आधारित अभ्यासक्रमही सुरू करण्याची योजना आखली जात आहे. .भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश राजकीयदृष्ट्या दूर गेले असले तरी त्यांच्या संस्कृतीची मुळे एकाच ठिकाणी आहेत. या पार्श्वभूमीवर लाहोर युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सेस (एलयूएमएस) या विद्यापीठात पारंपरिक भाषांसाठी चार क्रेडिटचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये संस्कृत भाषेचा समावेश आहे. हा उपक्रम फोरमन ख्रिश्चन कॉलेजमधील समाजशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. शाहिद रशीद यांच्या पुढाकाराने शक्य झाला. ते स्वतः संस्कृतचे अभ्यासक आहेत..पारंपरिक भाषांमध्ये प्रचंड ज्ञानाचा साठाडॉ. रशीद यांनी सांगितले की, पारंपरिक भाषांमध्ये प्रचंड ज्ञानाचा साठा आहे. त्यांनी प्रथम अरबी आणि फारसी भाषांचा अभ्यास केला आणि नंतर संस्कृतकडे वळले. संस्कृतचे व्याकरण समजण्यासाठी त्यांना एक वर्ष लागले आणि ते अद्यापही शिकत आहेत. सुरुवातीला त्यांनी तीन महिन्यांच्या आठवड्याच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संस्कृतमध्ये मोठी आवड दाखवली..Pakistan Arms Smuggling India : पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे हाय-क्वालिटी बंदुका भारतात; सिकंदर शेख प्रकरणानंतर दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई.संस्कृतवरील दुर्मिळ ग्रंथ आणि हस्तलिखिते उपलब्धएलयूएमएसमधील गुरमणी केंद्राचे संचालक डॉ. अली उस्मान कासिम यांनी म्हटले की, पाकिस्तानात संस्कृतवर पूर्वीपासून बरेच संशोधन झाले आहे. पंजाब विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात आजही संस्कृतवरील दुर्मिळ ग्रंथ आणि हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत. प्रसिद्ध संशोधक जे.सी.आर. वूलनर यांची संस्कृतमध्ये लिहिलेली पानेही तेथे सापडतात. मात्र ही भाषा मुख्यत्वे परदेशी संशोधकच वापरतात. पाकिस्तानात स्थानिक पातळीवर संस्कृत शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे..भाषा केवळ हिंदू धार्मिक ग्रंथांपुरती मर्यादित नाहीडॉ. रशीद यांचे मत आहे की, ही भाषा केवळ हिंदू धार्मिक ग्रंथांपुरती मर्यादित नाही. ही संपूर्ण दक्षिण आशियाई प्रदेशाची भाषा आहे. संस्कृत व्याकरणाचे जनक पाणिनी यांचे गावही याच भागात होते. सिंधू खोरे संस्कृतीच्या काळात येथे विपुल लेखन झाले होते. संस्कृत हे ज्ञानाच्या खजिन्याने भरलेले डोंगरासारखे आहे आणि ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. ही भाषा कोणत्याही एका धर्मापुरती सीमित नाही..सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी संस्कृतचा अभ्यास व्हावा-ते पुढे म्हणाले की, सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी संस्कृतचा अभ्यास व्हावा. भारतात हिंदू आणि शीख अरबी-फारसी शिकतात तर पाकिस्तानात मुस्लिम संस्कृत शिकतात, असे झाल्यास दक्षिण आशियात भाषिक पूल निर्माण होईल. भाषांना सीमा नसतात. डॉ. रशीद यांचे पूर्वज हरियाणातील कर्नाल येथील होते तर त्यांच्या आईचे माहेर उत्तर प्रदेशातील शेखपुरा येथे आहे. त्यांना देवनागरी लिपी अत्यंत आकर्षक वाटते..भगवद्गीता आणि महाभारत या ग्रंथांवर स्वतंत्र अभ्यासक्रमडॉ. कासिम यांनी सांगितले की, विद्यापीठ भगवद्गीता आणि महाभारत या महत्त्वाच्या ग्रंथांवर स्वतंत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विचार करत आहे. पुढील दहा ते पंधरा वर्षांत पाकिस्तानातूनही या ग्रंथांचे गाढे विद्वान निर्माण होतील. ही सुरुवात सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जात आहे..Pakistan: असीम मुनीर यांच्या हातात पाकिस्तानचा कंट्रोल; अण्वस्त्र अन् तिन्ही सशस्त्र दलांचे मिळाले अधिकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.