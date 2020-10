पाकिस्तानकडूनही टिकटॉकवर बंदी; देशाच्या सुरक्षेचं नाही तर सांगितलं वेगळंच कारण

इस्लामाबाद - भारत आणि अमेरिकेनंतर आता चीनचा जवळचा मित्र पाकिस्ताननेसुद्धा टिकटॉकवर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानच्या टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटीने बंदी घालताना म्हटलं की समाजातील अनेक स्तरातून टिकटॉकबाबत तक्रार येत होती. यामध्ये टिकटॉक व्हीडिओ अॅपच्या माध्यमातून अश्लीलता पसरवण्यात येत असल्याची तक्रार मोठ्या प्रमाणावर येत होती.

पाकिस्तानच्या टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटीने म्हटलं की, अॅपवर अनैतिक आणि असभ्य अशा प्रकारचे व्हीडिओ शेअर होत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. टिकटॉकला अंतिम नोटीस पाठवून त्याला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता. या वेळेत त्यांना ऑनलाइन साहित्याच्या मॉडरेशनसाठी काही प्रणाली तयार करता आली असती. मात्र अशा कोणत्याच हालचाली टिकटॉककडून दिसल्या नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानने टिकटॉकवर बंदीची कारवाई केली.

Pakistan's Telecommunication Authority blocks Chinese app TikTok after the company failed to fully comply with instructions for “development of an effective mechanism for proactive moderation of unlawful online content”, reports Pakistan's Geo News pic.twitter.com/lH3Iw64Ws4

याआधी 18 सप्टेंबरला अमेरिकेनं राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण सांगत लोकप्रिय अशा चिनी अॅप टिकटॉक आणि वीचॅटवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा अमेरिकेनं म्हटलं होतं की, ही दोन्ही अॅप देशाच्या एकता आणि सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहेत.

Pakistan's Telecommunication Authority blocks Chinese app TikTok "in view of a number of complaints from different segments of the society against immoral/indecent content on the video-sharing platform" https://t.co/3GWaqAbetK pic.twitter.com/DTzfOMd727

— ANI (@ANI) October 9, 2020