Pakistan Terror Attack : अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर मोठा हल्ला; 11 लष्करी जवानांसह दोन अधिकारी ठार, बॉम्ब स्फोटानंतर गोळीबार

TTP claims responsibility for deadly attack on Pakistani soldiers : अफगाण सीमेजवळ झालेल्या भीषण हल्ल्यात १३ पाकिस्तानी जवानांचा मृत्यू झाला. टीटीपीने हल्ल्याची जबाबदारी घेतली असून बॉम्बस्फोटानंतर अंधाधुंद गोळीबार करण्यात आला.
सकाळ डिजिटल टीम
  1. अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर टीटीपीचा भीषण हल्ला

  2. बॉम्बस्फोटानंतर अंधाधुंद गोळीबारात १३ जवान ठार

  3. सीमावर्ती भागात सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त

Pakistan Terror Attack : अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला असून यात ११ निमलष्करी जवान आणि २ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. हा हल्ला बुधवारी झाला आणि या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानी तालिबान अर्थात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या दहशतवादी संघटनेने स्वीकारली आहे.

