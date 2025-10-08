Pakistan Terror Attack : अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर मोठा हल्ला; 11 लष्करी जवानांसह दोन अधिकारी ठार, बॉम्ब स्फोटानंतर गोळीबार

अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर टीटीपीचा भीषण हल्लाबॉम्बस्फोटानंतर अंधाधुंद गोळीबारात १३ जवान ठारसीमावर्ती भागात सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त.Pakistan Terror Attack : अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला असून यात ११ निमलष्करी जवान आणि २ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. हा हल्ला बुधवारी झाला आणि या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानी तालिबान अर्थात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या दहशतवादी संघटनेने स्वीकारली आहे..बॉम्ब स्फोटानंतर गोळीबारपाकिस्तानी लष्कराचा ताफा ज्या मार्गाने जात होता, त्या परिसरात आधीच रस्त्यावर बॉम्ब ठेवण्यात (Afghan Border Blast) आला होता. ताफा जात असतानाच दहशतवाद्यांनी स्फोट घडवून आणला आणि त्यानंतर अंधाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात १३ जण ठार झाले, तर काही जवान जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे..टीटीपी म्हणजे काय?टीटीपी म्हणजे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हा पाकिस्तान सरकारविरोधी सशस्त्र गट आहे. या संघटनेचा उद्देश पाकिस्तानमधील विद्यमान सरकार उलथवून टाकणे आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून टीटीपीकडून पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे..पाकिस्तान सरकारचा आरोपपाकिस्तान सरकारचा आरोप आहे, की टीटीपीचे दहशतवादी अफगाणिस्तानच्या सीमेपलीकडून प्रशिक्षण घेतात आणि त्यानंतर पाकिस्तानातील सुरक्षा दलांवर हल्ले करतात. मात्र, काबूलने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यातील संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू आहे..दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढइस्लामाबादस्थित Center for Research and Security Studies (CRSS) संस्थेच्या अहवालानुसार, गेल्या तीन महिन्यांत पाकिस्तानमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली आहे. या काळात सुमारे ९०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर, ६०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. दहशतवादी हल्ले आणि लष्करी कारवायांसह एकूण ३२९ हिंसक घटना घडल्या आहेत. मागील तिमाहीच्या तुलनेत या हिंसाचारात तब्बल ४६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. यामुळे पाकिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे..FAQsप्र. १: हल्ला कुठे झाला?उत्तर : हा हल्ला अफगाण-पाकिस्तान सीमेजवळ झाला.प्र. २: हल्ल्याची जबाबदारी कोणी घेतली?उत्तर : टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) ने जबाबदारी स्वीकारली आहे.प्र. ३: किती जवान ठार झाले?उत्तर : या हल्ल्यात १३ जवान ठार झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.