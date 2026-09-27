Pakistan Terrorism : दहशतवादाच्या विळख्यात पाकिस्तान; ग्लोबल टेररिझम इंडेक्समध्ये अव्वल

पाकिस्तान प्रथमच जगातील दहशतवादाचा सर्वाधिक फटका बसलेला देश ठरला आहे. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स २०२६नुसार पाकिस्तानने बुर्किना फासोला मागे टाकत पहिले स्थान मिळवले आहे.इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीसच्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये पाकिस्तानमध्ये दहशतवादाच्या १,०४५ घटना घडल्या आणि १,१३९ जणांचा मृत्यू झाला..दहशतवादामुळे झालेल्या मृत्यूंमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ६ टक्क्यांनी वाढ झाली. पाकिस्तानमध्ये सलग सहाव्या वर्षी दहशतवादामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये वाढ नोंदवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात जगभरातील दहशतवादामुळे होणारे मृत्यू २८ टक्क्यांनी घटून ५,५८२ झाले, तर दहशतवादी घटनांची संख्या २२ टक्क्यांनी कमी होऊन २,९४४ झाली..Pakistan Airstrike Afghanistan : अफगाणिस्तानच्या कुनारमध्ये पाकिस्तानचा पहाटे एअर स्ट्राईक, अनेक नागरिक जखमी झाल्याची भीती.TTP ठरला सर्वात मोठा धोकाअहवालानुसार, तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) हा पाकिस्तानमधील सर्वाधिक घातक दहशतवादी गट ठरला आहे. २०२५ मध्ये पाकिस्तानमधील दहशतवादाशी संबंधित मृत्यूंपैकी ५६ टक्के मृत्यू TTPशी संबंधित होते. या संघटनेने ५९५ हल्ले केले आणि त्यात ६३७ जणांचा मृत्यू झाला..बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये सर्वाधिक हिंसापाकिस्तानच्या पश्चिमेकडील भागांमध्ये दहशतवादाचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा या दोन प्रांतांमध्ये २०२५ मधील ७४ टक्क्यांहून अधिक दहशतवादी हल्ले झाले, तर देशातील दहशतवादाशी संबंधित ६७ टक्के मृत्यू याच भागात नोंदवले गेले. अफगाणिस्तानमध्ये २०२१ मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरील दहशतवादी कारवाया वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..बीएलए कडून रेल्वेचे अपहरणबलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने (BLA) २०२५ मध्ये पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक घडवला. क्वेटाजवळ रेल्वे रुळांवर स्फोट घडवून प्रवासी रेल्वे ताब्यात घेण्यात आली. या घटनेत ४४२ प्रवाशांना ओलीस ठेवण्यात आले. अहवालानुसार, या हल्ल्यात २१ ओलीस, चार लष्करी जवान आणि ३३ हल्लेखोर ठार झाले..या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानसमोरील दहशतवादाचे आव्हान केवळ अंतर्गत सुरक्षेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, अफगाणिस्तान सीमावर्ती भागातील घडामोडी, TTP आणि BLAसारख्या संघटनांच्या वाढत्या कारवाया तसेच प्रादेशिक अस्थिरता यांच्याशी जोडले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.