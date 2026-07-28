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Paris Knife Attack: पॅरिस हादरलं! गर्भवती महिलेसह तिघींवर चाकूहल्ला; आरोपीचा धक्कादायक दावा, म्हटला "मला अल्लाहने पाठवलं"

Three Women Injured in Paris Knife Attack, Suspect Arrested After Bystander Intervention : पॅरिसमध्ये चाकूधारी व्यक्तीने तीन महिलांवर हल्ला करत "अल्लाहने मला पाठवले" असा दावा केला; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
Paris Shocked: Three Women, Including Pregnant Victim, Injured in Knife Attack

Paris Shocked: Three Women, Including Pregnant Victim, Injured in Knife Attack

esakal

Sandip Kapde
Updated on

फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या चाकूहल्ल्यामुळे खळबळ उडाली. एका चाकूधारी व्यक्तीने रस्त्यावरून जाणाऱ्या तीन महिलांना लक्ष्य करत त्यांच्यावर हल्ला केला. या घटनेत जखमी झालेल्यांमध्ये एका गर्भवती महिलेचाही समावेश असून, हल्लेखोराने "मी अल्लाहचा सैनिक आहे आणि मला ठार मारण्यासाठी पाठवले आहे," अशी घोषणा केल्याचे समोर आले आहे.

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Crime Against Woman