Paris Knife Attack: पॅरिस हादरलं! गर्भवती महिलेसह तिघींवर चाकूहल्ला; आरोपीचा धक्कादायक दावा, म्हटला "मला अल्लाहने पाठवलं"

फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या चाकूहल्ल्यामुळे खळबळ उडाली. एका चाकूधारी व्यक्तीने रस्त्यावरून जाणाऱ्या तीन महिलांना लक्ष्य करत त्यांच्यावर हल्ला केला. या घटनेत जखमी झालेल्यांमध्ये एका गर्भवती महिलेचाही समावेश असून, हल्लेखोराने "मी अल्लाहचा सैनिक आहे आणि मला ठार मारण्यासाठी पाठवले आहे," अशी घोषणा केल्याचे समोर आले आहे..पोर्ट डी क्लिची परिसरात हल्लाही घटना उत्तर पॅरिसमधील पोर्ट डी क्लिची (Porte de Clichy) परिसरात घडली. पहाटे रस्त्यावरून चालत असलेल्या महिलांवर आरोपीने अचानक चाकूने हल्ला चढवला. या हल्ल्यात तीन महिला गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यापैकी एक महिला गर्भवती असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..न्यायालयातही विधानाची पुनरावृत्तीघटनेनंतर आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यानही त्याने आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार करत, "ही अल्लाहची आज्ञा होती," असे सांगितले. त्याच्याकडे दोन धारदार चाकू आढळून आले. आरोपीची ओळख किंवा त्याच्याबाबतची अधिक माहिती अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, प्राथमिक तपासात तो मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..Crime News: दुसऱ्या जातीतील तरुणावर प्रेम, आईचा संताप अनावर; गळा आवळून मुलीला संपवलं, ठाण्यात खळबळ.नागरिकांनीच आरोपीला पकडलेघटनेचे चित्रीकरण करणारे मोहम्मद अली बौहादजार यांनी सांगितले की, त्यांनी आरोपीला एका महिलेवर पाठीमागून चाकूने वार करताना प्रत्यक्ष पाहिले. त्यानंतर त्यांनी मोठ्याने आरडाओरड केली, त्यामुळे परिसरातील अनेक नागरिक घटनास्थळी धावून आले. आरोपीने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र एका व्यक्तीने त्याच्यावर सुटकेस फेकल्याने त्याच्या हातातील चाकू खाली पडला.यानंतर उपस्थित नागरिकांनी आरोपीला पकडून जमिनीवर दाबून ठेवले. त्याच्याकडील दोन्ही चाकू दूर फेकण्यात आले. हे दोन्ही चाकू अत्यंत धारदार असून त्यांचा वापर जीवघेणा ठरू शकला असता, असेही सांगण्यात आले..कर्तव्यावर नसलेल्या पोलिसाची तत्परताघटनास्थळाजवळ असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने, तो त्या वेळी कर्तव्यावर नसतानाही, तातडीने हस्तक्षेप केला. त्याने आरोपीला ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात नेले. अटक करताना आरोपी काहीतरी सतत बडबड करत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. महिलांनाच लक्ष्य करून हल्ला करण्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..अमेरिकेतील तत्सम घटनेचाही उल्लेखदरम्यान, अलीकडेच अमेरिकेतही अशाच प्रकारची घटना घडल्याचे वृत्त आहे. तेथे एका व्यक्तीने "अल्लाह हू अकबर" अशी घोषणा देत अनेक महिलांवर हल्ला केला होता. या घटनेत किमान पाच महिला जखमी झाल्या. त्याच्याच एक दिवस आधी अमेरिकेतील सिएटल फूड फेस्टिव्हलमध्ये झालेल्या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला होता... .Karachi Attack: कराचीत दहशतवादी हल्ला, पण पाकिस्तानचा निशाणा भारतावर; कोणताही पुरावा नसताना ठरवले जबाबदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.