मुंबई : भारतात क्वचितच असे घर असेल जिथे पार्ले जीची बिस्किटे पोहोचली नसतील. आजही या बिस्किटाच्या चाहत्यांची कमतरता नाही. गरीब ते श्रीमंत, गावापासून शहरापर्यंत...

प्रत्येक वर्गातील लोक हे बिस्किट खातात. आजही असे अनेक लोक आहेत ज्यांचा चहा पार्ले-जी बिस्किटाशिवाय अपूर्ण आहे. अतिशय स्वस्त आणि चविष्ट असलेले हे बिस्किट संपूर्ण भारतातच लोकप्रिय नाही तर जगभरातील देशांमध्येही ते मोठ्या उत्साहाने खाल्ले जाते.

अमेरिकेसारख्या देशातही लोकांना या बिस्किटाचे वेड आहे. अशा परिस्थितीत या बिस्किटाची तिथं किंमत किती असेल असा प्रश्न मनात येतो. जाणून घेऊया... (Parle-G Biscuit price out of india meaning of G in Parle-G Biscuit name old name of Parle-G Biscuit)

मुंबईतील विलेपार्ले परिसरातील जुन्या बंद पडलेल्या कारखान्यातून पार्ले जीची सुरुवात झाली. १९२९ मध्ये मोहनलाल दयाळ या व्यावसायिकाने हा कारखाना विकत घेतला आणि मिठाई बनवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर १९३८ मध्ये पहिल्यांदा पार्ले-ग्लोको नावाने बिस्किटांचे उत्पादन सुरू केले.

स्वातंत्र्यानंतर बिस्किटे बंद करावी लागली

स्वातंत्र्यापूर्वी पार्ले-जीचे नाव ग्लुको बिस्किट होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर देशातील अन्न संकटामुळे कारण, ते बनवण्यासाठी गव्हाचा वापर केला जात होता. परिणामी, कंपनीला त्याचे उत्पादन थांबवावे लागले.

स्पर्धेमुळे पार्ले-जी नाव दिले

जेव्हा त्याचे उत्पादन पुन्हा सुरू झाले तेव्हा अनेक कंपन्या बाजारात स्पर्धेत उतरल्या होत्या. विशेषतः ब्रिटानियाचा ग्लुकोज-डी बिस्किट बाजारात पाय पसरत होता. त्यानंतर कंपनीने ग्लुको बिस्किटला 'पगले-जी' हे नवीन नाव देऊन पुन्हा लॉन्च केले.

'G' चा अर्थ काय आहे ?

१९८० नंतर पार्ले ग्लुको बिस्किटचे नाव लहान करून पार्ले-जी करण्यात आले. २ हजार साली कंपनीने 'जी' म्हणजे 'जीनियस' या टॅग लाइनसह बिस्किटांची जाहिरात निश्चितच केली होती. पण, प्रत्यक्षात पार्ले-जी मध्ये दिलेला 'जी' म्हणजे फक्त 'ग्लुकोज'.

अमेरिका आणि पाकिस्तानमध्ये काय किंमत आहे ?

पार्ले जीच्या ५ रुपयांच्या पॅकचे वजन भारतात ६५ ग्रॅम आहे. त्याच वेळी, पार्ले जीचे ५६.५ ग्रॅमचे ८ पॅक अमेरिकेत १ डॉलरमध्ये येतात. त्यानुसार तेथे ते सुमारे १० रुपयांना मिळते.

याशिवाय भारतात ५ रुपयांना मिळणारे पार्ले जी सध्या आर्थिक संकटाशी झगडत असलेल्या पाकिस्तानमध्ये ५० रुपयांना विकले जात आहे. याशिवाय, ग्रोसर अॅप वेबसाइटनुसार, पार्ले जीच्या ७९ ग्रॅम पॅकची किंमत २० रुपये आहे. म्हणजे हे बिस्कीट भारताबाहेर महाग आहे.