तेल अविव : काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह प्रमुख न्यायाधीश आणि पत्रकार यांची केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरुन कथितरित्या हेरगिरी केल्याच्या कारणानं चर्चेत आलेलं 'पेगासिस' स्पाय अॅप पु्न्हा चर्चेत आलं आहे.

या अॅपची निर्माता कंपनी NSO ग्रुप आता इस्राइल-हमास युद्धामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. ब्लुमबर्गच्या रिपोर्टनुसार हा ग्रुप इस्राइलला मदत करणार आहे. (Pegasus maker to now help Israel find Hamas hostages report)

अमेरिकेनं केलं ब्लॅकलिस्ट

टाइम्स नाऊच्या वृत्तानुसार, NSO ग्रुपला अमेरिकेनं ब्लॅकलिस्ट केलं आहे, त्याचबरोबर कॅन्डिरु नावाची एक स्पायवेअर कंपनी आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी इस्राइलला त्यांची हेरगिरीच्या क्षमता वाढवण्यासाठी मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. (Latest Marathi News)

ब्लुमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, सायबर सिक्युरिटी इंडस्ट्रीची सुत्रं आणि इस्राइल सरकारनं अधिकृतरित्या सांगितलं की, "या दोन्ही सॉफ्टवेअर कंपन्या इस्राइल सरकारला सहकार्य करणार आहेत. तसेच दक्षिण इस्राइलमधून हमासनं ७ ऑक्टोबर रोजी अपहरण केलेल्या लोकांना सोडवण्यासाठी त्यांच्या सेवा मोफत वापरण्याची मुभा देऊ केली जाणार आहे"

कॅन्डिरुचं अधिकृत निवेदन

गुरुवारी आपल्या अधिकृत निवेदनात कॅन्डिरु कंपनीनं म्हटलं की, "सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीत जी काही गरज भासेल त्यासाठी आम्ही मदत करण्यास तयार आहोत. पण अद्याप इस्राइल सरकारनं यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. (Marathi Tajya Batmya)

हमासला नमवण्याची तयारी

दरम्यान, हमास-इस्राइल युद्ध सुरु असल्याची ऐव्हाना सर्वांना माहिती आहेच. या दरम्यान, हमासनं २००हून अधिक लोकांचं अपहरण केलं आहे. यामध्ये अनेक परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. इस्राइलला नमवण्यासाठी त्यांचा फायदा करुन घेणार असल्याचं हमासनं म्हटलं आहे. सध्या इस्राइलचं सरकार या अपहरण झालेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी विविध देशातील सरकारांशी चर्चा करत आहे. (Latest Marathi News)

हजारो नागरिकांचा मृत्यू

हमासनं ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यात १४०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. यांपैकी बहुतेक लोक हे इस्राइलचे नागरिक आहेत. हा हल्ला म्हणजे इस्राइलवर आत्तापर्यंत झालेला सर्वात शक्तीशाली हल्ला मानला जात आहे.

इस्राइलनं देखील याला प्रत्युत्तर देताना गाझामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बॉम्ब वर्षाव केला. यामध्ये हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याचं पॅलेस्टाईनच्या आरोग्य मंत्रालयानं सांगितलं आहे.