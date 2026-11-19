दक्षिण अमेरिकन देश पेरूमध्ये पेट्रोल-डिझेल आणि इतर इंधनांचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘अल नीनो’मुळे खराब हवामान आणि मुसळधार पावसाचा धोका वर्तवला जात आहे. पूर, भूस्खलन आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे इंधन पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांना फटका बसण्याची भीती सरकारला वाटत आहे. .या संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पेरू सरकारने देशभरात ‘फ्यूल सप्लाय इमर्जन्सी’ म्हणजेच इंधन पुरवठा आणीबाणी जाहीर केली आहे. पेरूच्या ऊर्जा आणि खाण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, खराब हवामानाच्या संभाव्य परिणामापूर्वीच आवश्यक ती पूर्वतयारी करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे, जेणेकरून देशभरात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत राहील. ही आणीबाणी हायड्रोकार्बनच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीला लागू असेल. यामध्ये कच्चे तेल आणि वायूची प्रक्रिया, रिफायनिंग, साठवणूक आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा समावेश आहे..मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की विविध भागांत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे, पुरामुळे आणि भूस्खलनामुळे या संपूर्ण व्यवस्थेचे नुकसान होऊ शकते. त्याचा परिणाम इंधनाची वाहतूक, उत्पादन आणि व्यापारासोबतच वीजपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक सेवांवरही होऊ शकतो. त्यामुळेच सरकारने वेळेत हे पाऊल उचलले आहे..या संपूर्ण प्रकरणावर पेरूचे ऊर्जा आणि खनन गुंतवणूक पर्यवेक्षी प्राधिकरण लक्ष ठेवेल. हीच संस्था परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार उपाययोजना करेल. सरकारी राजपत्र ‘अल पेरुएनो’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आदेशानुसार, हा निर्णय प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून लागू होईल आणि आठ महिन्यांपर्यंत कायम राहील..मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, पेरूच्या एकूण ऊर्जा गरजांमध्ये हायड्रोकार्बनचा वाटा सुमारे ६७ टक्के इतका आहे. यामध्ये कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, द्रवरूप इंधन आणि एलपीजी यांचा समावेश आहे. अशा स्थितीत याच्या पुरवठ्यात अडथळा आल्यास देशाच्या संपूर्ण ऊर्जा व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.