नावात काय आहे? हिटलर मुसोलिनीने जिंकली निवडणूक

दक्षिण अमेरिकेतील पेरू या देशातील एका छोट्याशा गावातील निवडणुकीचा निकाल सध्या जगभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. यामागचं कारणही तितकंच खास आहे. हिटलर मुसोलिनी सिमिओन फ्लोरेस असं नाव असलेल्या एका व्यक्तीने नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली आहे. त्यांच्या नावामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला असून, सोशल मीडियापासून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांपर्यंत या निकालाची चर्चा रंगली आहे..नेमकी निवडणूक कुठे झाली?पेरूमधील अँडीज पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या क्वेरोपाल्का (Queropalca) या दुर्गम भागात ही निवडणूक झाली. ह्युआनुको प्रदेशातील लॉरिचोचा प्रांतात असलेल्या या गावाची लोकसंख्या ७३० पेक्षा थोडी जास्त आहे. एवढ्या छोट्या गावातील निवडणुकीने मात्र जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..America-Iran War: अमेरिका-इराण युद्ध केवळ पाच सेकंदात संपू शकतं; जागतिक वित्तीय संस्था 'जेफरीज'चा खळबळजनक दावा.४५ वर्षीय हिटलर मुसोलिनी सिमिओन फ्लोरेस हे व्यावसायिक असून, त्यांनी ‘आहोरा नासियोन’ पक्षाकडून निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांना २२९ मतं मिळाली. त्यांनी रेनोव्हासिओन पॉप्युलर पक्षाचे प्रतिस्पर्धी गास्पर बेनिल्डे ओसोरियो झाम्ब्रानो यांचा २५ मतांनी पराभव केला..नावामुळे जगभर चर्चाफ्लोरेस यांच्या विजयापेक्षाही त्यांच्या नावाची अधिक चर्चा होत आहे. त्यांच्या नावातील ‘हिटलर’ आणि ‘मुसोलिनी’ हे शब्द विसाव्या शतकातील दोन कुख्यात हुकूमशहांची आठवण करून देतात. जर्मनीचा अॅडॉल्फ हिटलर आणि इटलीचा बेनिटो मुसोलिनी हे त्यांच्या हुकूमशाही राजवटी आणि फॅसिस्ट विचारसरणीसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे फ्लोरेस यांच्या नावाची बातमी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आली आहे..Asian Games 2026: राही सरनोबतचा एक 'निशाणा' चुकला अन् भारताचे पदक गेलं; 'Frame hit' चा फुल ड्रामा, ५५ हजार भरून अपील केले पण... .फ्लोरेस यांनी निवडणूक प्रचारात स्थानिक प्रश्नांवर भर दिला होता. गावातील रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारणं, शिक्षण व आरोग्य सुविधा मजबूत करणं आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणं, अशी आश्वासनं त्यांनी मतदारांना दिली होती. यापूर्वी २०२० मध्ये नामिबियातील अॅडॉल्फ हिटलर उनोना या राजकारण्याने स्थानिक निवडणूक जिंकल्यानंतर अशीच चर्चा रंगली होती. नावामुळे जगाचं लक्ष वेधलं गेलं असलं, तरी फ्लोरेस यांच्यासमोर आता गावाच्या विकासाचं आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.