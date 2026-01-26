ग्लोबल

Philippines Ferry Accident : टायटॅनिक सारखी भीषण दुर्घटना ! ३५० प्रवाशांना घेऊन जाणारे जहाज बुडाले, १८ जणांचे मृतदेह हाती

Maritime Disaster : एम/व्ही त्रिशा केर्स्टिन-३ ही फेरी झाम्बोआंगा येथून जोलो बेटाकडे जात होती. प्राथमिक माहितीनुसार यांत्रिक बिघाडामुळे जहाज एका बाजूला झुकून बुडाले. तटरक्षक दल, नौदल, हेलिकॉप्टर व मासेमारी बोटींच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य सुरू आहे.
Philippines Ferry Accident : टायटॅनिक सारखी भीषण दुर्घटना ! ३५० प्रवाशांना घेऊन जाणारे जहाज बुडाले, १८ जणांचे मृतदेह हाती
Yashwant Kshirsagar
Updated on

दक्षिण फिलीपिन्समध्ये सोमवारी घडलेल्या एका घटनेने काही वर्षांपूर्वीच्या टायटॅनिक जहाजाच्या वेदनादायक आठवणींना उजाळा दिला आहे. मध्यरात्रीनंतर ३५० हून अधिक प्रवाशांना घेऊन जाणारे जहाज अचानक बुडाले. बचावकर्त्यांनी आतापर्यंत किमान १८ मृतदेह बाहेर काढले आहेत. अंदाजे ३१६ प्रवाशांना वाचवण्यात आले आहे, तर अनेक जण बेपत्ता आहेत.

Loading content, please wait...
accident
Titanic
boat
philippines

Related Stories

No stories found.