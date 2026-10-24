Piyush Goyal : संशोधन-उद्योजक जोडण्यासाठी गोयल यांचा चार कलमी कार्यक्रम

बर्लिन - जर्मनीतील संशोधनाची खोली आणि भारतातील प्रतिभा, उत्पादनक्षमता व मोठी बाजारपेठ यांची सांगड घालून प्रयोगशाळेत विकसित होणारे तंत्रज्ञान थेट उद्योगाच्या उत्पादन रेषेपर्यंत नेण्यासाठी भारत-जर्मनी भागीदारीचा नवा आराखडा केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी मांडला. त्यासाठी त्यांनी चार कलमी कार्यक्रम सुचविला असून, संशोधनाचे औद्योगिक उत्पादनात रूपांतर, भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी संयुक्त केंद्रे, पुनर्वापराधारित उत्पादन आणि उद्योगाच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास यावर त्यांनी भर दिला..जर्मनीतील विख्यात संशोधन संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना गोयल यांनी भारत-जर्मनी तंत्रज्ञान भागीदारी केवळ संशोधन प्रकल्पांपुरती मर्यादित न ठेवता संयुक्त संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, परवाना व्यवस्था, उत्पादन आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत नेण्याची गरज व्यक्त केली.प्रयोगशाळेतून उत्पादन रेषेपर्यंतजर्मन संशोधन संस्थांनी बाजारात आणण्यासाठी तयार असलेल्या तंत्रज्ञानांची यादी करावी. त्यातील प्रत्येक तंत्रज्ञानासाठी भारतीय उद्योग भागीदार शोधून परवाना, उत्पादनाचा विस्तार आणि भारतीय परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करण्याचे काम दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे करावे, अशी सूचना गोयल यांनी केली.अशा प्रकल्पांना उद्योग किंवा नवोन्मेष निधीतून अधिक आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली..लॅब टू लाईन'लॅब टू लाइन' या संकल्पनेतून संशोधनाचे संधीमध्ये रूपांतर व्हावे, हा गोयल यांच्या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे.भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी केंद्रेभारत आणि जर्मनीतील शैक्षणिक व संशोधन संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून संयुक्त संशोधन व नवोन्मेष केंद्रे उभारण्याचा प्रस्तावही गोयल यांनी मांडला.या केंद्रांमध्ये सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन, हायड्रोजन, शाश्वत उत्पादन, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांवर उद्योगाच्या सहभागातून संशोधन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थागोयल यांनी वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेचा प्रस्ताव मांडताना जर्मनीकडे पुनर्वापर आणि कचरा व्यवस्थापनाचा अनुभव असल्याचा उल्लेख केला. हा अनुभव भारतात वापरून बॅटरी कचऱ्यातून उपयुक्त सामग्री परत मिळविणे, इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, कोणत्या वस्तू दुरुस्त करता येतील, कोणत्या पुन्हा वापरता येतील आणि कचऱ्यातून कोणती सामग्री पुनर्प्राप्त करता येईल, यावर संशोधन करण्याचे आवाहन केले..उद्योग ठरवणार कौशल्यभारताच्या कौशल्य विकासासाठी जर्मनीने मदत करावी, असा चौथा प्रस्ताव गोयल यांनी मांडला.उद्योगानेच भविष्यातील कौशल्याची गरज निश्चित करावी, उद्योगानेच प्रशिक्षण केंद्र चालवावे आणि प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना रोजगाराची संधीही उद्योगानेच द्यावी, अशी गोयल यांची भूमिका आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन, प्रगत उत्पादन, अचूक अभियांत्रिकी, अवकाश तंत्रज्ञान यासोबतच जर्मन भाषा आणि जर्मन संस्कृतीचे प्रशिक्षण देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.भारताची १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्येची बाजारपेठ आणि विविध देशांशी झालेले व्यापार करार यामुळे भारतात विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मोठी संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.