Giorgia Meloni wishes PM Modi: मोदींना इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींकडून 'सेल्फी'वाल्या मेसेजद्वारे खास शुभेच्छा, म्हणाल्या...

PM Modi Receives Birthday Wishes from Italy’s Giorgia Meloni: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज ७५वा जन्मदिवस आहे, यानिमित्त त्यांच्यावर देशभरातूनच नव्हेत तर जगभरातील दिग्गज नेत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनीही पंतप्रधान मोदींनाच खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. मेलोनी यांनी शुभेच्छा देताना, मोदींवर कौतुकाच वर्षाव केला आहे. मोदींचे नेतृत्व आणि भारताची प्रगती याबद्दलची मोदींची कटिबद्धता याची मेलोनी यांनी प्रशंसा केली आहे.
मेलोनी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Xवर मोदींसोबतचा सेल्फी शेअर करत, इटालियन भाषेत मेलोनी म्हणाल्या, ‘’भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ७५ व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. त्यांची ताकद, त्यांचा दृढसंकल्प आणि लाखो लोकांचे नेतृत्व करण्याची त्यांची क्षमता प्ररेणास्त्रोत आहे. मी मैत्रा आणि सन्मानासह भारताला उज्ज्वल भविष्याकडे घेऊन जाणे आणि आपल्या देशांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांना आरोग्य आणि उर्जा मिळावी यासाठी प्रार्थना करते.’’
इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्यासह जगभरातील अनेक बड्या देशाच्या प्रमुखांनीही मोदींना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कालच मोदींना फोन करून खास शुभेच्छा दिल्या होत्या. एवढंच नाहीतर रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष थांबवण्यासाठी भारताकडून मिळत असलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभारही व्यक्त केले.
याशिवाय इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेत्यान्याहू यांनही पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्या दिल्या आहेत. तर ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान ऋषि सुनक, न्यूझिलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्स आणि भूटानचे पंतप्रधान शेरिंग टोबगे यांनी देखील मोदींना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
