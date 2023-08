नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ग्रीसच्या राष्ट्राध्यक्ष कॅटरिना एन. सकेलारोपोलू यांनी 'ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर' या देशातील दुसऱ्या सर्वोच्च पुरस्कारानं शुक्रवारी सन्मानित केलं. ४० वर्षानंतर ग्रीसला जाणारे मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. (PM Modi conferred with Grand Cross of Order of Honour by Greek President Katerina Sakellaropoulou in Athens)

चांद्रयानाच्या यशावर झाली चर्चा

ग्रीसमध्ये दाखल झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि ग्रीसच्या राष्ट्राध्यक्षा सकेलारोपोलू यांची भेट झाली. यावेळी ग्रीसच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींचं चांद्रयानाच्या यशस्वीतेबद्दल अभिनंदन केलं. हे यश केवळ भारताचं यश नाही तर संपूर्ण मानवजातीचं यश आहे. चांद्रयान ३ मिशनद्वारे एकत्र करण्यात आलेला डेटा संपूर्ण वैज्ञानिक कम्युनिटी आणि मानवजातीची मदत करतील.

४० वर्षांनंतर भेट देणारे पहिले पंतप्रधान

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ४० वर्षात पहिल्यांदा ग्रीसच्या दौऱ्यावर जाणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सप्टेंबर १९८३ मध्ये ग्रीसचा दौरा केला होता.