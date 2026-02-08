PM Narendra Modi: भारत विश्वासार्ह भागीदार; मलेशिया दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

ग्लोबल

PM Modi Malaysia Visit: जगभरातील देश भारताला विकासासाठी विश्वासार्ह भागीदार मानत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मलेशियात सांगितले. भारतीय प्रवासी समुदाय हा भारत-मलेशिया संबंधांचा मजबूत सेतू असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
क्वालालंपूर : ‘‘जगभरातील विविध देश भारताला विकासासाठी विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहत आहेत. ब्रिटन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ यांच्यासोबत झालेल्या व्यापार करारातून हाच मुद्दा अधोरेखित झाला आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले. मलेशिया दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान बोलत होते.

