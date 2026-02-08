PM Narendra Modi: भारत विश्वासार्ह भागीदार; मलेशिया दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

क्वालालंपूर : ‘‘जगभरातील विविध देश भारताला विकासासाठी विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहत आहेत. ब्रिटन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ यांच्यासोबत झालेल्या व्यापार करारातून हाच मुद्दा अधोरेखित झाला आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले. मलेशिया दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान बोलत होते. .मोदी म्हणाले, ‘‘भारतीय प्रवासी समुदाय भारत आणि मलेशिया यांच्यातील सेतू आहे. मलेशियातील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेता यावे, यासाठी ‘तिरुवल्लूर शिष्यवृत्ती’ देण्यात येईल. मलेशियामध्ये सुमारे ३० लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात. यांपैकी बहुतांश लोक तमीळ वंशाचे आहेत.’’.Putin India Visit : पुतिन यांची दिल्ली भेट; अमेरिकेच्या दबावातही भारत-रशिया मैत्रीचा ठसा अधिक ठळक!.विविध भाषांतून भारतीय समुदायाच्या सदस्यांना शुभेच्छा देताना पंतप्रधानांनी मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्या गायनकौशल्याचा विशेष उल्लेख केला. दिग्गज अभिनेते-राजकारणी एम. जी. रामचंद्रन यांची तमीळ गाणी इब्राहिम यांना विशेष आवडणारी आहेत, याचा उल्लेख मोदींनी केला. ‘‘तमिळ ही भारताची जगाला दिलेली देणगी आहे..तमिळ साहित्य अजरामर आहे आणि तमिळ संस्कृती जागतिक आहे. तमीळ लोकांनी आपल्या प्रतिभेने मानवतेची सेवा केली आहे,’’ असे म्हणून मोदींनी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन आणि मंत्री एस. जयशंकर, निर्मला सीतारामन व एल. मुरुगन हे तमिळनाडूचे असल्याचे अधोरेखित केले..Putin-Modi Meet: क्रीडा आणि आरोग्यासह अनेक करार... पुतिन आणि मोदींच्या लक्षवेधी प्रतिक्रिया; भेटीत नेमकं काय घडलं? वाचा A टू Z अहवाल.‘‘तमीळ प्रवासी समुदाय येथे अनेक शतकांपासून आहे. आता वारसा अधिक बळकट करण्यासाठी तिरुवल्लूवर केंद्रही स्थापन करणार आहोत,’’ असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मलेशियाला भेट देताना मला अत्यंत आनंद होत आहे आणि २०२६ मधील ही माझी पहिली परदेशी भेट असल्याचेही मोदींनी नमूद केले..भारतामधील माझा एक उत्तम मित्र मलेशियाला भेट देत आहे, याचा मला वैयक्तिकरीत्या खूप आनंद आहे. दूतावास आणि व्यापार करार अस्तित्वात येण्याच्या खूप आधीपासूनचे भारत-मलेशियाचे संबंध आहेत. सन २०२५ मध्ये १५ लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटकांनी मलेशियाला भेट दिली.- अन्वर इब्राहिम, मलेशियाचे पंतप्रधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.