दुबई : इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोठ्या प्रशंसक आहेत. मेलोनी या उजव्या विचारसरणीच्या खंद्या समर्थक असल्यानं भारतातील मोदी सरकारच्या कामाचं त्यांनी कौतुक केलं होतं.

दिल्लीतील G20 परिषदेदरम्यान मेलोनी यांनी मोदींनं कौतुकाचा वर्षाव केला होता. त्यावेळी सोशल मीडियावर मोदी आणि मेलोनी यांच्या मैत्रीची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर आज पुन्हा या दोघांची दुबईमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या COP28 संमेलनात भेट झाली. यावेळी दोघांमध्ये विविध मुद्यांवर चर्चा देखील पार पडली. (PM Narendra Modi Met PM Giorgia Meloni of Italy on the occasion of COP28 Summit)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच खुद्द आपल्या ट्विटर हँडलवरुन या भेटीचा फोटो शेअर केला. तसेच इटालियन भाषेत त्यांनी काही मजूकरही लिहिला आहे. भारत आणि इटलीमधील राजनैतिक संबंधांबाबत त्यांच्यामध्ये यावेळी चर्चा झाल्याचंही सांगितलं जात आहे. (Latest Marathi News)

एएनआयनं मोदींच्या ट्विटरपोस्टचं इंग्रजीत भाषांतर करत सांगितलं की, मोदींनी आपल्या ट्विटरवर म्हटलं, COP28 मध्ये इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना भेटलो. यावेळी दोघांमध्ये भारत आणि इटली या दोन्ही देशांच्या शाश्वत आणि समृद्ध भविष्यासाठी प्रयत्नपूर्वक सहकार्य करण्याची चर्चा झाली. (Marathi Tajya Batmya)

भारतात होणार पर्यावरण बदल समिट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुबईत सुरु असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतीक जलवायू कारवाई शिखर संमेलनाला (COP28) हजेरी लावली. या ठिकाणी त्यांनी उपस्थितांना संबोधितही केलं. यावेळी मोदी म्हणाले, भारत हे जगासमोर पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांच्यामध्ये संतुलन राखल्याचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे. तसेच त्यांनी COP33 ही आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण बदल समिट भारतात घेण्याचा प्रस्तावही ठेवला.