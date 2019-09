अमेरिकेचा निरोप घेताना मोदी म्हणाले,...

न्यूयॉर्क : 'हाउडी, मोदी', संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषण आणि यानिमित्ताने अनेक देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा असा भरगच्च कार्यक्रम उरकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (ता.28) अमेरिकेहून मायदेशाकडे रवाना झाले. अमेरिकेत घेतलेल्या भेटीगाठींचा भारताला मोठा फायदा होऊन विकासात हातभार लागणार आहे, असा विश्‍वास मोदींनी व्यक्त केला आहे.

I would like to express gratitude to the people of USA for the exceptional welcome, warmth and hospitality. I would also like to thank @POTUS @realDonaldTrump and other respected Members of the American Congress and Government. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2019

भारताकडे रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरून दौऱ्याची थोडक्‍यात माहिती दिली. 'जनते-जनतेमध्ये संवाद हा भारत-अमेरिका दौऱ्याचा आत्मा आहे. 'हाउडी मोदी' हा कार्यक्रम मी कधीही विसरणार नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी स्वत: या कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शविली, यातूनच भारत-अमेरिकेमधील दृढ संबंध दिसून येतात. येथील भारतीय समुदायाचीही भूमिका यात महत्त्वाची होती.

Community connect is at the heart of India-USA relations. I will never forget the #HowdyModi programme, made more special by the coming of @POTUS. That gesture showed how much he personally, and USA values ties with India as well as the role of our talented diaspora. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2019

या दौऱ्यादरम्यान अनेक जागतिक नेत्यांशी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा झाली, अमेरिकेतील व्यापाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. भारतात गुंतवणूक वाढविणे आणि विकासाचा वेग वाढविणे, हा या दौऱ्याचा उद्देश होता. जगातील उद्योग भारतात येण्यास उत्सुक आहेत,' असे मोदींनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदींनी भारतात परतण्यापूर्वी भूतान, बांगलादेश, सायप्रस या देशांच्या प्रमुखांची भेट घेतली. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांबरोबरच दहशतवादाबाबत या वेळी चर्चा करण्यात आली. दहशतवादाशी एकत्रितपणे लढण्याची आवश्‍यकता या वेळी व्यक्त करण्यात आली.

At the @UN, I shared my thoughts on how India’s development strides have transformed the landscape of our nation and how India will keep working towards making our planet more peaceful, prosperous and harmonious. I also had excellent bilateral meetings with fellow world leaders. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2019

