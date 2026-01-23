Gita Gopinath : भारताला ‘टॅरिफ’पेक्षा प्रदूषणाचा धोका मोठा; पर्यावरणीय घटकांकडे अधिक लक्ष द्यावे

दावोस - जागतिक नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारताला इशारा दिला आहे. ‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयात शुल्कापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रदूषण हेच अधिक धोकादायक ठरू शकते,’ असे त्या म्हणाल्या..दावोस येथे आयोजित केलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (डब्लूईएफ) परिषदेत त्या आज बोलत होत्या. प्रदूषण हे भारतातील एक आव्हान आहे आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आतापर्यंत लादलेल्या कोणत्याही शुल्काच्या परिणामांपेक्षा खूपच गंभीर आहे. प्रदूषणाचे थेट परिणाम उत्पादकतेवर, आरोग्यसेवा खर्चावर आणि एकूण आर्थिक हालचालींवर होत आहे.त्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावण्यामागे प्रदूषण हे एक मूलभूत कारण ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रदूषणाचे खरे खर्च केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित नाहीत. ते आर्थिक वाढ, उत्पादकता आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी अतिशय घट्टपणे जोडलेले आहेत, असेही गोपीनाथ म्हणाल्या..प्रदूषण नियंत्रण महत्त्वाचे‘टॅरिफ’पेक्षा पर्यावरणीय घटकांकडे अधिक लक्ष दिले जाणे गरजेचे असल्याचे मत मांडत पर्यावरणीय समस्यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अधिक दीर्घकालीन आणि व्यापक परिणाम होतो, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रदूषणाच्या परिणामांवर नियंत्रण मिळविण्यास भारताने प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले..भारताने आर्थिक विस्तार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात प्रगती केली आहे, मात्र विशेषतः मोठ्या शहरी केंद्रांमध्ये प्रदूषण ही अजूनही कायमस्वरूपी समस्या आहे. २०२२ मधील जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासाचा हवाला देत सांगितले की, भारतात दरवर्षी सुमारे १७ लाख मृत्यू प्रदूषणामुळे होतात. हे प्रमाण देशातील एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे १८ टक्के आहे..आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार केला तर भारतात उद्योग सुरू करायचा आणि तेथेच वास्तव्य करायचे असल्यास पर्यावरणाला खूप महत्त्व आहे.- गीता गोपीनाथ, माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ, आयएमएफ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.