पोप फ्रान्सिस यांनी बिकिनी मॉडेलचा फोटो लाइक केल्यानं खळबळ; मॉडेलनं दिली प्रतिक्रिया

रोम - कॅथलिक चर्चचे प्रमुख पोप फ्रान्सिस यांनी एका बिकिनी मॉडेलचा फोटो लाइक केल्यानं जगभरात उलट सुलट चर्चा रंगली आहे. यावर अनेकांनी वेगवेगळ्या कमेंट केल्या असून ज्या बिकिनी मॉडेलचा फोटो पोप फ्रान्सिस यांनी लाइक केला तिनेसुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. मॉडेल नतालिया गॅरिबोट्टो हिचा एक बोल्ड फोटो लाइक केल्यामुळे पोप फ्रान्सिस सध्या चर्चेत आहेत. पोप फ्रान्सिस यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून लाइक केल्यानं ही चर्चा होत आहे.

बारस्टूल स्पोर्ट्स नावाच्या सोशल मीडिया युजरने पोप फ्रान्सिस यांच्या अकाउंटवरून मॉडेलचा फोटो लाइक झाल्याचं समोर आणलं. याबाबत त्याने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये पोप फ्रान्सिस यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडल फ्रान्सिस्कस (Franciscus) वरून नतालिया गॅरीबोट्टोचा फोटो लाइक केला असल्याचं दिसतं.

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv

पोप फ्रान्सिस यांनी जो फोटो लाइक केला आहे त्यामध्ये नतालिया तोकड्या कपड्यांमध्ये दिसत आहे. एखाद्या कॅथलिक स्कूलच्या मुलीसारखी ती दिसत आहे. जेव्हा नतालियाला पोप फ्रान्सिस यांनी फोटो लाइक केल्याबद्दल विचारलं असता तिने मजेशीर अशी प्रतिक्रिया दिली. ती म्हणाली की, आता कमीत कमी स्वर्गात तरी जरूर जाईन.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020