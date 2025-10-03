Volodymyr Zelenskyy: रशियाच्या हल्ल्यामुळे किरणोत्सर्गाचा धाेका; युक्रेनचे अध्यक्ष वाेलाेदिमीर झेलेन्स्की यांचा आराेप

कीव्ह, ता. २ (एपी) : युक्रेनच्या वीजजाळ्यावर रशियाच्या सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे देशातील अणुविद्युत प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेबाबतची चिंता वाढली आहे. ड्रोनने १९८६च्या चेर्नोबिल अणुदुर्घटनेच्या स्थळावरील वीजपुरवठा तीन तासांहून अधिक काळासाठी बंद पाडून युरोपमधील हा सर्वात मोठा अणुविद्युत प्रकल्प वीजजाळ्यापासून तोडला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..दरम्यान, रशिया जाणीवपूर्वक किरणोत्सर्गीय दुर्घटनेचा धोका निर्माण करत असल्याचा आराेप युक्रेनचे अध्यक्ष वाेलाेदिमीर झेलेन्स्की यांनी केला आहे.चेर्नोबिल किंवा रशियाच्या ताब्यातील झापोरिझ्झिया अणुविद्युत प्रकल्प कार्यरत नाहीत; पण ते वापरलेल्या इंधनकांड्यांच्या शीतीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण प्रणाली चालवण्यासाठी सततच्या वीजपुरवठ्यावर अवलंबून आहेत..त्यामुळे संभाव्य अणुदुर्घटना टाळण्यासाठी हे आवश्यक आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास किरणोत्सर्गीय देखरेख प्रणाली मंद होऊ शकते. ही प्रणाली चेर्नोबिल येथील सुरक्षेसाठी महत्त्वाची असून संयुक्त राष्ट्र अणुऊर्जा निरीक्षण संस्था आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था तिचे संचलन करते. रशिया जाणीवपूर्वक किरणोत्सर्गीय दुर्घटनेचा धोका निर्माण करत आहे, असे युक्रेनचे अध्यक्ष वाेलाेदिमीर झेलेन्स्की यांनी केला आहे..‘रशियाच्या युद्धातील प्रत्येक दिवस, आमच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील प्रत्येक हल्ला हा अणुसुरक्षेशी संबंधित आहे. हा जागतिक धोका आहे. यावर कठोर कारवाई आवश्यक आहे,’ असे झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे..सुरक्षेबाबत मतमतांतरे‘आयएईए’च्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पाला तत्काळ धोका नाही; पण त्याला लवकरच वीजजाळ्याशी पुन्हा जोडले जाणे आवश्यक आहे. वॉशिंग्टनस्थित इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर या विचारपीठाने सांगितले, की रशियाने झापोरिझ्झियावर केलेल्या कब्जामुळे प्रकल्पाची सुरक्षा लक्षणीय घटली आहे. मॉस्कोला हा प्रकल्प रशियन वीजजाळ्याशी जोडायचा आहे. ही हालचाल सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळे युक्रेनची भावी वीजउत्पादन क्षमता घटून रशियाला युक्रेनवरील कब्जा वैध ठरविण्याचे साधन म्हणून काम करेल, असा दावाही त्यांनी केला..Nagpur Blast: स्फोटाचा आवाज दहा किमीवर ऐकू आला, खिडक्या फुटल्या, घरांना भेगा, नागरिकांमध्ये दहशत.युद्ध समाप्तीची लक्षणे नाहीततीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या युद्धाच्या समाप्तीचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील अनेक महिन्यांच्या शांतता प्रयत्नांनाही यश आलेले नाही. रशियाने स्लावुतिच या शहरातील ऊर्जा प्रकल्पांवर २०हून अधिक ‘शाहेद’ ड्रोन डागले. याच ठिकाणी जगातील सर्वात भीषण अणुदुर्घटना घडली होती.त्यामुळे रिॲक्टरमधून किरणोत्सर्गीय धूळ बाहेर पडू नये म्हणून बसविण्यात आलेला सार्कोफॅगस तसेच तीन हजार टनांहून अधिक अणुइंधनाचे साठवणगृह प्रभावित झाल्याचे झेलेन्स्की म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.