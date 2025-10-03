ग्लोबल

Volodymyr Zelenskyy: रशियाच्या हल्ल्यामुळे किरणोत्सर्गाचा धाेका; युक्रेनचे अध्यक्ष वाेलाेदिमीर झेलेन्स्की यांचा आराेप

Drone Attack: कीव्हजवळील विजेश्रेणीवर रशियाच्या हल्ल्यांमुळे चेर्नोबिल साइटचे वीजपुरवठा तासभराहून जास्त काळ बंद पडला; यामुळे अणुसुरक्षेबाबत तितकाच मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यावर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कीने आंतरराष्ट्रीय कारवाईची मागणी केली आहे.
Volodymyr Zelenskyy

Volodymyr Zelenskyy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कीव्ह, ता. २ (एपी) : युक्रेनच्या वीजजाळ्यावर रशियाच्या सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे देशातील अणुविद्युत प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेबाबतची चिंता वाढली आहे. ड्रोनने १९८६च्या चेर्नोबिल अणुदुर्घटनेच्या स्थळावरील वीजपुरवठा तीन तासांहून अधिक काळासाठी बंद पाडून युरोपमधील हा सर्वात मोठा अणुविद्युत प्रकल्प वीजजाळ्यापासून तोडला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
attack
War
power cut
Drone
Fuel
Volodymyr Zelenskyy
Study

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com