Lavrov Deepfake: बनावट व्हिडिओमुळे प्रशांत भूषण अडचणीत; दिल्ली पोलिसांनी दाखल केली FIR

New Delhi: रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सेर्जी लाव्हरोव्ह यांनी भारताबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा दावा करणारा बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. या व्हिडिओमध्ये एआयच्या मदतीने बदल करण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या फॅक्ट चेक युनिटने स्पष्ट केले होते. अल्ट न्यूज या फॅक्टचेक संकेतस्थळानेही या व्हिडिओची पडताळणी करून तो डीपफेक असल्याचे म्हटले आहे..दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३ नोव्हेंबर रोजी सायबर पेट्रोलिंगदरम्यान एका सोशल मीडिया हँडलवरून शेअर करण्यात आलेली पोस्ट पोलिसांच्या निदर्शनास आली. या पोस्टमध्ये रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लाव्हरोव्ह यांचा कथित बनावट व्हिडिओ प्रशांत भूषण यांच्या एक्स हँडलवरून शेअर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .भाजपवाल्यांनी जबरदस्तीने व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद केल्याचा राहुल गांधी यांचा आरोप.एफआयआरमध्ये कोणती कलमे?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ३३६(४), ३५३(१)(क), ३५६ आणि ३४०(२) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६सी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित व्हिडिओमधून दिशाभूल करणारी, बदनामीकारक आणि प्रक्षोभक माहिती प्रसारित होण्याची तसेच अफवा पसरून सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. या व्हिडिओचा आशय आणि सोशल मीडियावर त्याचा झालेला प्रसार याचा तपास सुरू आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या VVIP विमानाची किंमत किती?.व्हिडिओमध्ये नेमका काय दावा?सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओमध्ये लाव्हरोव्ह भारत हा रशियाचा केवळ व्यापारी भागीदार असल्याचे आणि रशियाच्या परराष्ट्र धोरणात हस्तक्षेप करण्याचा भारताला अधिकार नसल्याचे सांगत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो मात्र त्यामुळे भारताला रशियाला परराष्ट्र धोरणाबाबत सल्ला देण्याचा अधिकार मिळत नाही, अशा आशयाची वक्तव्ये या व्हिडिओत दाखवण्यात आली होती..प्रशांत भूषण यांनी हा व्हिडिओ एक्सवर शेअर केला होता. त्यासोबत त्यांनी भारत सरकारवर टीका करत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाला नेमका कोणता सल्ला दिला, असा सवाल केला होता. अल्ट न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार भूषण यांनी नंतर ही पोस्ट हटवली होती..पडताळणीत काय आढळले?अल्ट न्यूजने ६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या फॅक्ट चेकमध्ये हा व्हिडिओ डीपफेक असल्याचे स्पष्ट केले. व्हिडिओतील लावरोव्ह यांच्या चेहऱ्याच्या हालचाली आणि आवाज यांच्यात विसंगती दिसत असल्याने त्याची पडताळणी करण्यात आली. व्हिडिओतील काही फ्रेम्सची रिव्हर्स इमेज सर्चद्वारे तपासणी केल्यानंतर ३१ ऑक्टोबर रोजी एम वर्ल्ड या यूट्यूब चॅनेलवर प्रसिद्ध झालेला मूळ व्हिडिओ आढळला..दोन्ही व्हिडिओंची तुलना केली असता लावरोव्ह यांचे कपडे, पार्श्वभूमी, डोक्याच्या हालचाली आणि हातवारे सारखेच असल्याचे दिसले. मात्र, ऑडिओ वेगळा होता. दोन्ही व्हिडिओंमध्ये एकाच ठिकाणी समान तांत्रिक त्रुटीही दिसून आली. मूळ व्हिडिओमध्ये लावरोव्ह रशिया-युक्रेन संबंध आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन व युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या संभाव्य भेटीबाबत बोलत होते. त्यात भारताचा उल्लेख नव्हता..रशियन दूतावासाकडूनही खुलासाभारतातील रशियन दूतावासाच्या अधिकृत एक्स हँडलनेही हा व्हिडिओ बनावट असल्याचे स्पष्ट केले होते. ‘सिली एआय फेक्स’ प्रसारित करणे थांबवा, अशा आशयाची प्रतिक्रिया दूतावासाने संबंधित पोस्टवर दिली होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या फॅक्ट चेक युनिटनेही ३ नोव्हेंबर रोजी हा व्हिडिओ बनावट असल्याचा इशारा दिला होता. रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा व्हिडिओ फेक असल्याचे सांगत मंत्रालयाने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना अशा दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.