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Lavrov Deepfake: बनावट व्हिडिओमुळे प्रशांत भूषण अडचणीत; दिल्ली पोलिसांनी दाखल केली FIR

Delhi Police book Prashant Bhushan for allegedly sharing a manipulated video: रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सेर्जी लाव्हरोव्ह यांनी भारताबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ डीपफेक असल्याचे फॅक्ट चेकमध्ये समोर आले आहे. हा व्हिडिओ शेअर केल्याच्या आरोपावरून प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांकडून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
Delhi Police book Prashant Bhushan for allegedly sharing a manipulated video

Delhi Police book Prashant Bhushan for allegedly sharing a manipulated video - AI Image

esakal

Ashok Jawale
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New Delhi: रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सेर्जी लाव्हरोव्ह यांनी भारताबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा दावा करणारा बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. या व्हिडिओमध्ये एआयच्या मदतीने बदल करण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या फॅक्ट चेक युनिटने स्पष्ट केले होते. अल्ट न्यूज या फॅक्टचेक संकेतस्थळानेही या व्हिडिओची पडताळणी करून तो डीपफेक असल्याचे म्हटले आहे.

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