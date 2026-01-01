ग्लोबल

Criminal Law: विवाहपूर्व संबंध ठेवणे; सरकारवर टीका करणे गुन्हा ठरणार, नवा कायदा लागू, नव्या तरतुदींमुळे मोठी उलथापालथ

New Criminal Law: विवाहपूर्व लैंगिक संबंध आणि राष्ट्रपती किंवा सरकारी संस्थांचा अपमान करणे आता गुन्हा ठरणार आहे. नवीन गुन्हेगारी कायदा लागू होणार असल्याचे समोर आले आहे.
New Criminal Law

New Criminal Law

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशियामध्ये २ जानेवारी रोजी एक नवीन गुन्हेगारी कायदा लागू होणार आहे. ज्यामुळे वादविवाद आणि चिंता दोन्ही निर्माण होतील. या नवीन कायद्यानुसार, विवाहपूर्व लैंगिक संबंध आणि राष्ट्रपती किंवा सरकारी संस्थांचा अपमान करणे आता गुन्हा ठरेल. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा कायदा देशाच्या संस्कृती आणि आधुनिक कायदेशीर गरजांनुसार बनवण्यात आला आहे, परंतु मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांना त्याचा गैरवापर होण्याची भीती आहे.

Loading content, please wait...
Indonesia
crime
law
Government
Relationship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com