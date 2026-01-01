Criminal Law: विवाहपूर्व संबंध ठेवणे; सरकारवर टीका करणे गुन्हा ठरणार, नवा कायदा लागू, नव्या तरतुदींमुळे मोठी उलथापालथ

मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशियामध्ये २ जानेवारी रोजी एक नवीन गुन्हेगारी कायदा लागू होणार आहे. ज्यामुळे वादविवाद आणि चिंता दोन्ही निर्माण होतील. या नवीन कायद्यानुसार, विवाहपूर्व लैंगिक संबंध आणि राष्ट्रपती किंवा सरकारी संस्थांचा अपमान करणे आता गुन्हा ठरेल. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा कायदा देशाच्या संस्कृती आणि आधुनिक कायदेशीर गरजांनुसार बनवण्यात आला आहे, परंतु मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांना त्याचा गैरवापर होण्याची भीती आहे..हा ३४५ पानांचा फौजदारी कायदा २०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आला आणि डच वसाहत काळातील जुन्या कायद्यांची जागा घेतो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तयारी अनेक दशकांपासून सुरू आहे आणि माजी राष्ट्रपती जोको विडोडो यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात त्याला मंजुरी देण्यात आली. न्यायमंत्री सुप्रातमन अँडी अगतास यांनी नवीन कायद्याची आवश्यकता मान्य केली. परंतु गैरवापराची शक्यता देखील मान्य केली..Switzerland Bar Explosion : नवीन वर्ष साजरं करतानाच बारमध्ये भीषण स्फोट; अनेक पर्यटक ठार; मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती!.नवीन कायद्यानुसार, विवाहपूर्व लैंगिक संबंधांना एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तथापि, एक अट आहे: आरोपीचा पती, पत्नी, पालक किंवा मुले तक्रार दाखल करतील तरच गुन्हा दाखल केला जाईल. आतापर्यंत इंडोनेशियामध्ये लग्नानंतर केवळ बेवफाईलाच गुन्हा मानला जात होता. या तरतुदीमुळे पर्यटन उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. तक्रारीची आवश्यकता परदेशी पर्यटकांना थेट कायद्याच्या अधीन होण्यापासून रोखेल असे पर्यटन संघटनांचे म्हणणे आहे..नवीन कायद्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सरकारी संस्थांचा अपमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. शिवाय, कम्युनिझमसारख्या देशाच्या अधिकृत विचारसरणीच्या विरुद्ध मानल्या जाणाऱ्या विचारांना प्रोत्साहन दिल्यास चार वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. कायद्यात मानहानी आणि निंदा यासह सन्मान आणि प्रतिष्ठेचा अपमान देखील परिभाषित केला आहे. या व्यापक व्याख्यांमुळे सर्वाधिक वाद निर्माण होत आहेत..कायदामंत्र्यांनी सुरुवातीपासूनच सांगितले की कोणताही नवीन कायदा परिपूर्ण नसतो. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की सार्वजनिक देखरेख महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जर समाज आणि नागरिक जागरूक राहिले तर कायद्याचा गैरवापर रोखता येईल. सरकारचा दावा आहे की अधिकाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी पोलीस आणि इतर कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना नवीन कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे..Elon Musk’s big hint for Content Creators : इलॉन मस्क करणार ‘कंटेट क्रिएटर्स’ना मालामाल!, ‘Youtube’ पेक्षा जास्त पैसा 'X' देणार.कायदेतज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते म्हणतात की, अपमान आणि बदनामीच्या व्याख्या खूप व्यापक आहेत, ज्यामुळे सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर कारवाईचे दरवाजे उघडतात. काही तज्ञांनी याला एक नवीन वसाहतवादी कायदा म्हटले आहे, असे म्हटले आहे की हा कायदा आता परदेशी शासकांनी नव्हे तर देशाच्या स्वतःच्या सरकारने बनवला आहे, परंतु त्याचा परिणाम सारखाच असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.