VIDEO - ट्रम्प यांच्यामुळे White House च्या दरवाजात राष्ट्राध्यक्ष बायडेन वेटिंगवर

वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक यावेळी खूपच गाजली. निकालानंतर ट्रम्प यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यांच्या समर्थकांनी घातलेला गोंधळ यामुळे निवडणूक चर्चेत राहिली. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेचं हस्तांतरण तर सहज केलं मात्र बायडेन यांच्या शपथविधी सोहळ्याला ते उपस्थित राहिले नाहीत. याशिवाय जाता जाता त्यांनी अनेक धक्कादायक निर्णयही घेतले. दरम्यान, दुसऱ्या बाजुला मोठा संघर्ष करून राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर जो बायडेन पत्नी जिल यांच्यासह व्हाइट हाउसमध्ये पोहोचले तेव्हा त्यांना ताटकळत उभा रहावं लागलं.

व्हाइट हाउसच्या पायऱ्या चढून जेव्हा ते दरवाजाजवळ पोहोचले तेव्हा बायडेन यांनी हात हलवून समर्थकांचे आभार मानले. त्यानंतर जेव्हा दरवाजाकडे वळले तेव्हा त्यांना काही वेळ वाट पहावी लागली. यावेळी अवघडल्यासारखी त्यांची अवस्था झाली होती.

राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि त्यांची पत्नी जिल जेव्हा आत जाण्यासाठी वळले तेव्हा दरवाजा बंद होता.

WATCH: Joe Biden arrives at the White House for the first time as president of the United States. https://t.co/6hMTteTAC3 pic.twitter.com/BUj4NrfD4W

— CNBC (@CNBC) January 20, 2021