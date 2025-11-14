ग्लोबल

President Droupadi Murmu: औपचारिकरीत्या चित्त्‍यांचे हस्तांतर; राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या बोत्स्वाना दौऱ्याची सांगता

President Draupadi Murmu Visits Botswana: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना बोत्स्वानामध्ये आठ चित्त्यांचे प्रतीकात्मक हस्तांतरण; दोन चित्त्यांचे विलगीकरण पिंजऱ्यात सोडण्यात आले. भारतात चित्त्यांची आगमन प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
President Droupadi Murmu

President Droupadi Murmu

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गॅबोरोन (बोत्स्वाना) : आफ्रिकी देश बोत्स्वानाच्या दौऱ्यावर असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना गुरुवारी बोत्स्वानाचे अध्यक्ष डुमा गिडियन बोको यांनी आठ चित्ते प्रतीकात्मकरीत्या हस्तांतरित केले.

Loading content, please wait...
political
Visit
Wildlife
Wild Animals
Droupadi Murmu

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com