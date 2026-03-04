Shahbaz Sharif Viral Post : 'कंडेम' लिहायच्या नादात लिहिलं 'कंडोम'! पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची मोठी घोडचूक; 'तो' स्क्रीनशॉट होतोय जगभर व्हायरल

Shahbaz Sharif Viral Post : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) यांनी इराण–इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केलेली एक सोशल मीडिया पोस्ट सध्या तुफान व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी इस्रायलच्या कारवाईचा निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, इंग्रजी शब्दातील स्पेलिंग चुकल्याने त्यांची मोठी खिल्ली उडाली..‘Condemn’ ऐवजी ‘Condom’ लिहिल्याने ट्रोलिंगपंतप्रधानांना 'I condemn' (मी निषेध करतो) असे लिहायचे होते. मात्र, चुकून त्यांनी 'I condom' असे शब्द टाइप केले. या एका स्पेलिंगमुळे सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आणि पोस्ट मोठ्या प्रमाणात शेअर होऊ लागली. अनेकांनी ही चूक गंभीर मानत पंतप्रधानांवर टीका केली, तर काहींनी विनोदी मीम्स तयार करून ट्रोलिंग सुरू केले..इराण–इस्रायल यांच्यात तणाव वाढलाअलीकडेच, Israel आणि Iran यांच्यात तणाव वाढला आहे. इस्रायलने केलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी शाहबाज शरीफ यांनी पोस्ट केली होती. या संदर्भात इराणचे सर्वोच्च नेते Ali Khamenei यांच्याशी संबंधित घडामोडींवरूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया उमटल्या..Kolhapur Well Accident : काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती! 70 फूट खोल विहिरीत 25 टन वजनाचे पोकलँड कोसळले; विहिरीत बुडणाऱ्या मित्रासाठी ऑपरेटरने..., VIDEO पाहा.पोस्ट डिलिट; पण स्क्रीनशॉट व्हायरलचूक लक्षात आल्यानंतर संबंधित पोस्ट तत्काळ हटवण्यात आली. मात्र, तोपर्यंत त्याच्या स्क्रीनशॉट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. सोशल मीडियावर काहींनी ही पोस्ट एडिटेड असल्याची शक्यता व्यक्त केली; तर अनेकांनी पाकिस्तानमधील शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीका केली..या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची प्रतिमा चर्चेत आली असून, अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून पोस्ट करताना अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.