Australia Immigrants Protest : ऑस्ट्रेलियात भारतीय स्थलांतरितांविरोधात वाढता रोष; देशव्यापी आंदोलनांची लाट

Protest against Indians in Australia : ऑस्ट्रेलियात भारतीय स्थलांतरितांविरोधात वाढत असलेल्या रोषामुळे चिंता व्यक्त होत असून, 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' मोर्च्यांमधून उघडपणे भारतीयांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे.
Updated on

सिडनी : युरोपप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियामध्येही स्थलांतरितांविरोधातील रोष वाढत चालला असल्याची लक्षणे दिसू लागली आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये रविवारी (ता. ३१ ऑगस्ट) झालेल्या देशव्यापी आंदोलनांचे लक्ष्य भारतीय स्थलांतरित होते. तेथील सरकारने याचा निषेध केला असला तरीही स्थानिकांमध्ये परदेशी नागरिकांविरोधातील असंतोष वाढतच आहे.

