Australia Immigrants Protest : ऑस्ट्रेलियात भारतीय स्थलांतरितांविरोधात वाढता रोष; देशव्यापी आंदोलनांची लाट

सिडनी : युरोपप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियामध्येही स्थलांतरितांविरोधातील रोष वाढत चालला असल्याची लक्षणे दिसू लागली आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये रविवारी (ता. ३१ ऑगस्ट) झालेल्या देशव्यापी आंदोलनांचे लक्ष्य भारतीय स्थलांतरित होते. तेथील सरकारने याचा निषेध केला असला तरीही स्थानिकांमध्ये परदेशी नागरिकांविरोधातील असंतोष वाढतच आहे..फेसबुकवरील ग्रुप्सच्या माध्यमातून 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' या मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतात जन्म झालेले आणि आता ऑस्ट्रेलियात स्थानिक झालेल्या भारतीयांविरुद्ध या मोर्चांमधून चीड व्यक्त करण्यात येत होती.'गेल्या १०० वर्षांत ग्रीक आणि इटलीमधून जितके नागरिक ऑस्ट्रेलिय स्थलांतरित झाले नाहीत, तितके फक्त पाच वर्षांतच भारतातून इथे येतील. याचा आमच्या संस्कृतीवर परिणाम होणार आहे. किंबहुना हा दुर्लक्ष करण्यासारखा छोटा बदल नसेल तर संपूर्ण संस्कृतीच बदलली जाणार आहे. परकीय आर्थिक शक्तीच्या बळावर संपूर्ण देश बळकावण्याची ऑस्ट्रेलिया ही जागा नसेल' असे या आंदोलनानिमित्त बनवलेल्या फ्लेक्स आणि बॅनर्सवर लिहिले होते..ऑस्ट्रेलियात सध्या काय स्थिती आहे?ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय स्थलांतरितांविषयी असंतोष निर्माण झाल्याचे या आंदोलनाच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. या आंदोलनासाठीच्या फेसबुक पेज आणि इव्हेंटमध्येही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. २०१३ ते २०२३ या दहा वर्षांत ऑस्ट्रेलियामधील भारतीय स्थलांतरितांची संख्या जवळपास दुपटीने वाढून आता ८,४५,८०० एवढी झाली आहे.मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या स्थलांतरामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ लागली आहे. 'एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर पूर्णपणे बंद करण्याची हिंमत देशाच्या राजकीय नेत्यांमध्ये अजिबात नाही', अशी टिप्पणीही या मोर्चाच्या आयोजकांनी सोशल मीडियावर केली. सिडनी, मेलबर्न, कॅनबेरासह ऑस्ट्रेलियातील इतर शहरांमध्येही रविवारी मोर्चे काढण्यात आले..ही आंदोलने का महत्त्वाची आहेत?स्थलांतरितांसाठी सर्वांत उत्तम देशांपैकी एक असा ऑस्ट्रेलियाचा नावलौकिक आहे. पण अलीकडच्या काळात तेथे स्थलांतरितांविरोधात जनभावना तयार होऊ लागली आहे. ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक कडव्या नेत्यांनी या जनभावनेस खतपाणी घालत मोर्चाचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. इंग्लंडखालोखाल भारतातून सर्वाधिक नागरिक ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. ऑस्ट्रेलियन सरकारने मात्र या निदर्शनांवर टीका केली आहे..भारतीयांवरच का आहे रोष?ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास तीन टक्के नागरिक मूळचे भारतीय आहेत. विशेष म्हणजे भारतीयांची संख्या गेल्या २५ वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे.२००१ मध्ये ऑस्ट्रेलियात भारतीय वंशाचे १,५६,००० नागरिक होते. २०११ पर्यंत हा आकडा वाढून ४,७४,००० झाला होता आणि २०२१ च्या जनगणनेनुसार ही संख्या जवळपास १० लाखांच्या आसपास पोचली आहे. १९९६ पासूनची आकडेवारी पाहिली, तर त्या वर्षी ऑस्ट्रेलियातील भारतीयांची संख्या फक्त ८०,४७० होती..ऑस्ट्रेलियात भारतीय काय काम करतात?प्रामुख्याने कुशल कामगार आणि विद्यार्थी व्हिसावर भारतीय नागरिक ऑस्ट्रेलियात प्रवेश करतात. उच्च शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियाला पसंती देण्याचे प्रमाण २००० नंतर वेगाने वाढले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील बहुतांश नागरिक ऑस्ट्रेलियातच स्थायिक झाले. शिक्षण, वैद्यकीय क्षेत्र व माहिती तंत्रज्ञान यामध्ये भारतीयांचे प्रमाण मोठे आहे.ऑस्ट्रेलियातील स्थलांतर३० जून २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ऑस्ट्रेलियातील ३१.५ टक्के नागरिकांचा जन्म परदेशात झाला आहे. इंग्लंड, भारत, चीन आणि न्यूझीलंड या देशांत जन्म झालेल्यांची आणि आता ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झालेल्यांची संख्या मोठी आहे.ऑस्ट्रेलियामध्ये अनेक दशके the White Australia Policy अंमलात होती. या कायद्याच्या माध्यमातून युरोपीय वंश सोडून इतरांना ऑस्ट्रेलियात स्थलांतर करण्यास मनाई केली गेली होती. १९७३ मध्ये हा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. त्यानंतर आशिया खंडातून ऑस्ट्रेलियात स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढले..२००६ मध्ये ऑस्ट्रेलियात जॉन हॉवर्ड पंतप्रधान होते. त्यांनी स्थलांतरितांबद्दल अत्यंत महत्त्वाचे धोरण जाहीर केले. भारतीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकारने धोरणात्मक बदल करत त्यांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुलभ केले.मात्र याच कालावधीत ऑस्ट्रेलियात भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांचे प्रमाणही वाढले. सिडनी आणि मेलबर्नमध्ये झालेल्या अशा हिंसक घटनांचे पडसाद जगभरात उमटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.